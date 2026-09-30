Казахстан – лидер Центральной Азии в Глобальном индексе инноваций 2026

Казахстан поднялся на восемь позиций в Глобальном инновационном индексе (GII) 2026 года и занял 73-е место среди 139 экономик мира. Таким образом, страна вошла в число 80 экономик мира с наиболее высоким уровнем инновационного развития.

Новые результаты GII-2026 были представлены в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве. В этом году индекс посвящён теме «Поддержка предпринимателей на переднем крае науки». В исследовании рассматриваются вопросы превращения научных открытий и передовых технологий в стартапы, технологические компании и масштабные решения.

Глобальный инновационный индекс ежегодно разрабатывается ВОИС. Он оценивает инновационную деятельность и потенциал стран, позволяет сравнивать национальные инновационные системы, определять их сильные и слабые стороны, а также использовать полученные данные для совершенствования государственной политики в сфере инноваций.

По сравнению с показателем 2025 года Казахстан поднялся с 81-го на 73-е место, продемонстрировав лучший результат за последние десять лет. Согласно данным ВОИС, в региональном рейтинге стран Центральной и Южной Азии Казахстан поднялся с 4-го на 2-е место среди 11 экономик, сохранив лидерство среди стран Центральной Азии.

По показателю инновационных результатов также отмечена положительная динамика: Казахстан поднялся с 84-го на 73-е место. По уровню инновационных ресурсов страна улучшила позицию с 75-го до 73-го места.

Среди семи основных направлений индекса наиболее заметный рост зафиксирован по показателю «Результаты в области знаний и технологий». Казахстан поднялся с 87-го на 69-е место, улучшив позицию сразу на 18 пунктов. Положительная динамика также отмечена по показателям сложности производства и экспорта, промышленным образцам и росту производительности труда.

В рейтинге GII-2026 Казахстан также показал высокие результаты по ряду отдельных показателей. Страна заняла 7-е место в мире по полезным моделям, 10-е — по государственным онлайн-услугам, 20-е — по росту производительности труда, 24-е — по национальным полнометражным фильмам, 27-е — по экспорту высокотехнологичной продукции, 31-е — по валовому накоплению капитала и 35-е место — по рейтингу ведущих университетов QS.

Таким образом, за год Казахстан поднялся на восемь позиций в Глобальном инновационном индексе и сохранил лидерство среди стран Центральной Азии.