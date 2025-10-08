Сборная Казахстана триумфально завершила своё выступление на чемпионате Азии по водным видам спорта, завоевав первое место в командном зачёте по артистическому плаванию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены показали выдающийся результат, пополнив копилку наград 11 медалями — семь из них золотые, две серебряные и две бронзовые. Такой внушительный успех позволил Казахстану уверенно обойти соперников и стать лидером континентального первенства. Второе место заняла сборная Таиланда, завоевавшая два золота, три серебра и две бронзы. На третьей позиции расположился Узбекистан с двумя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

Выступление казахстанских спортсменов стало ярким подтверждением высокого уровня подготовки и стремления к победе на международной арене.