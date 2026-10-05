Казахстан лидирует в Центральной Азии по готовности интернет-рынка: данные Internet Society

Интернет в Казахстане устойчивее, чем в других странах Центральной Азии, а по готовности интернет-рынка страна первая в регионе. Такую оценку дает международная организация Internet Society в Индексе устойчивости интернета.

Казахстан набрал 62 балла из 100. В организации отмечают, что это высокий результат для Азии. Средний балл по Центральной Азии составляет 55, по Азии 57. Общий мировой балл для всех 179 стран и территорий, рассчитанный по данным на январь 2026 года, равен 56.

Казахстан опережает средние показатели Азии по всем четырем направлениям. В сравнении с мировым уровнем картина такая.

Готовность рынка 59 баллов против 51 в среднем по миру.

Качество работы сети 71 балл против 60.

Безопасность 66 баллов против 61.

Инфраструктура 51 балл, на уровне мирового показателя.

В чем силен Казахстан

По готовности рынка Казахстан лидирует в Центральной Азии. Этот блок показывает, насколько развита конкуренция и может ли рынок предложить пользователям доступные цены. У Казахстана здесь 59 баллов при среднем по региону 52.

Внутри блока самые высокие оценки у таких показателей.

Доступность интернета по цене 84 балла.

Конкуренция на рынке 82 балла.

Разнообразие провайдеров, через которых страна подключается к глобальной сети, 81 балл.

Электронное правительство 91 балл по индексу развития электронного правительства ООН.

Выше средних по региону и остальные блоки. По качеству работы сети у Казахстана 71 балл против 63. Стабильность и скорость отклика фиксированного интернета оценены в 95 баллов каждая, скорость загрузки в 73 балла, отдачи в 78 по данным тестов Ookla.

По безопасности страна набрала 66 баллов при среднем по региону 60. Лучшие результаты в этом блоке такие.

Защита национального домена .kz технологией DNSSEC 100 баллов, это максимальная оценка.

Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи 94 балла.

Доля загрузок сайтов через защищенный протокол HTTPS 87 баллов.

По инфраструктуре Казахстан набрал 51 балл против 44 в среднем по Центральной Азии и занял 21-е место в Азии. Покрытие мобильной связью 2G, 3G и 4G оценено в 84 балла.

Что это за индекс

Индекс устойчивости интернета отслеживает базовые элементы, на которых держится интернет, и позволяет сравнивать страны, регионы и субрегионы. Каждая страна получает оценку из 100 баллов по четырем направлениям, это инфраструктура, готовность рынка, качество работы сети и безопасность. Показатели взвешены, поэтому рост или падение одного из них учитывается с поправкой на результаты других стран.

Устойчивым в Internet Society считают такое подключение, которое сохраняет приемлемое качество при сбоях, резких скачках трафика, подозрительной активности и неожиданных отключениях.

Индекс вырос из проекта по измерению устойчивости интернета в Африке. Его строят по стандартам Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии и методическому руководству ОЭСР по составным индикаторам. По той же методике считаются индекс мобильной связи GSMA, Индекс инклюзивного интернета Economist Intelligence Unit и Web Index фонда World Wide Web Foundation. Данные индекса открыты, их можно получить через API организации.