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Казахстан лидирует в Центральной Азии по готовности интернет-рынка: данные Internet Society

5 Октября 2026, 16:41
АВТОР
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нейросеть/baq.kz 5 Октября 2026, 16:41
5 Октября 2026, 16:41
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Фото: нейросеть/baq.kz

Интернет в Казахстане устойчивее, чем в других странах Центральной Азии, а по готовности интернет-рынка страна первая в регионе. Такую оценку дает международная организация Internet Society в Индексе устойчивости интернета.

Казахстан набрал 62 балла из 100. В организации отмечают, что это высокий результат для Азии. Средний балл по Центральной Азии составляет 55, по Азии 57. Общий мировой балл для всех 179 стран и территорий, рассчитанный по данным на январь 2026 года, равен 56.

Казахстан опережает средние показатели Азии по всем четырем направлениям. В сравнении с мировым уровнем картина такая.

  • Готовность рынка 59 баллов против 51 в среднем по миру.
  • Качество работы сети 71 балл против 60.
  • Безопасность 66 баллов против 61.
  • Инфраструктура 51 балл, на уровне мирового показателя.

В чем силен Казахстан 

По готовности рынка Казахстан лидирует в Центральной Азии. Этот блок показывает, насколько развита конкуренция и может ли рынок предложить пользователям доступные цены. У Казахстана здесь 59 баллов при среднем по региону 52.

Внутри блока самые высокие оценки у таких показателей.

  • Доступность интернета по цене 84 балла.
  • Конкуренция на рынке 82 балла.
  • Разнообразие провайдеров, через которых страна подключается к глобальной сети, 81 балл.
  • Электронное правительство 91 балл по индексу развития электронного правительства ООН.

Выше средних по региону и остальные блоки. По качеству работы сети у Казахстана 71 балл против 63. Стабильность и скорость отклика фиксированного интернета оценены в 95 баллов каждая, скорость загрузки в 73 балла, отдачи в 78 по данным тестов Ookla.

По безопасности страна набрала 66 баллов при среднем по региону 60. Лучшие результаты в этом блоке такие.

  • Защита национального домена .kz технологией DNSSEC 100 баллов, это максимальная оценка.
  • Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи 94 балла.
  • Доля загрузок сайтов через защищенный протокол HTTPS 87 баллов.

По инфраструктуре Казахстан набрал 51 балл против 44 в среднем по Центральной Азии и занял 21-е место в Азии. Покрытие мобильной связью 2G, 3G и 4G оценено в 84 балла.

Что это за индекс

Индекс устойчивости интернета отслеживает базовые элементы, на которых держится интернет, и позволяет сравнивать страны, регионы и субрегионы. Каждая страна получает оценку из 100 баллов по четырем направлениям, это инфраструктура, готовность рынка, качество работы сети и безопасность. Показатели взвешены, поэтому рост или падение одного из них учитывается с поправкой на результаты других стран.

Устойчивым в Internet Society считают такое подключение, которое сохраняет приемлемое качество при сбоях, резких скачках трафика, подозрительной активности и неожиданных отключениях.

Индекс вырос из проекта по измерению устойчивости интернета в Африке. Его строят по стандартам Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии и методическому руководству ОЭСР по составным индикаторам. По той же методике считаются индекс мобильной связи GSMA, Индекс инклюзивного интернета Economist Intelligence Unit и Web Index фонда World Wide Web Foundation. Данные индекса открыты, их можно получить через API организации.

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