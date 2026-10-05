Казахстан лидирует в Центральной Азии по готовности интернет-рынка: данные Internet Society
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Интернет в Казахстане устойчивее, чем в других странах Центральной Азии, а по готовности интернет-рынка страна первая в регионе. Такую оценку дает международная организация Internet Society в Индексе устойчивости интернета.
Казахстан набрал 62 балла из 100. В организации отмечают, что это высокий результат для Азии. Средний балл по Центральной Азии составляет 55, по Азии 57. Общий мировой балл для всех 179 стран и территорий, рассчитанный по данным на январь 2026 года, равен 56.
Казахстан опережает средние показатели Азии по всем четырем направлениям. В сравнении с мировым уровнем картина такая.
- Готовность рынка 59 баллов против 51 в среднем по миру.
- Качество работы сети 71 балл против 60.
- Безопасность 66 баллов против 61.
- Инфраструктура 51 балл, на уровне мирового показателя.
В чем силен Казахстан
По готовности рынка Казахстан лидирует в Центральной Азии. Этот блок показывает, насколько развита конкуренция и может ли рынок предложить пользователям доступные цены. У Казахстана здесь 59 баллов при среднем по региону 52.
Внутри блока самые высокие оценки у таких показателей.
- Доступность интернета по цене 84 балла.
- Конкуренция на рынке 82 балла.
- Разнообразие провайдеров, через которых страна подключается к глобальной сети, 81 балл.
- Электронное правительство 91 балл по индексу развития электронного правительства ООН.
Выше средних по региону и остальные блоки. По качеству работы сети у Казахстана 71 балл против 63. Стабильность и скорость отклика фиксированного интернета оценены в 95 баллов каждая, скорость загрузки в 73 балла, отдачи в 78 по данным тестов Ookla.
По безопасности страна набрала 66 баллов при среднем по региону 60. Лучшие результаты в этом блоке такие.
- Защита национального домена .kz технологией DNSSEC 100 баллов, это максимальная оценка.
- Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи 94 балла.
- Доля загрузок сайтов через защищенный протокол HTTPS 87 баллов.
По инфраструктуре Казахстан набрал 51 балл против 44 в среднем по Центральной Азии и занял 21-е место в Азии. Покрытие мобильной связью 2G, 3G и 4G оценено в 84 балла.
Что это за индекс
Индекс устойчивости интернета отслеживает базовые элементы, на которых держится интернет, и позволяет сравнивать страны, регионы и субрегионы. Каждая страна получает оценку из 100 баллов по четырем направлениям, это инфраструктура, готовность рынка, качество работы сети и безопасность. Показатели взвешены, поэтому рост или падение одного из них учитывается с поправкой на результаты других стран.
Устойчивым в Internet Society считают такое подключение, которое сохраняет приемлемое качество при сбоях, резких скачках трафика, подозрительной активности и неожиданных отключениях.
Индекс вырос из проекта по измерению устойчивости интернета в Африке. Его строят по стандартам Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии и методическому руководству ОЭСР по составным индикаторам. По той же методике считаются индекс мобильной связи GSMA, Индекс инклюзивного интернета Economist Intelligence Unit и Web Index фонда World Wide Web Foundation. Данные индекса открыты, их можно получить через API организации.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 октября
- Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане
- Возгорание на пилораме в Семее ликвидировали пожарные ночью
- В Алматы готовятся к сильному дождю: экстренные службы приведены в готовность
- После трагедии на Каспии: выжившие моряки встретились с родными