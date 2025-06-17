Казахстан уверенно движется к устойчивому энергетическому будущему: за последние десять лет установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в стране выросла более чем в 17 раз и достигла 3082 МВт, передает BAQ.KZ. Сегодня доля "зеленой" генерации составляет 6,43% от общего объема производства электроэнергии, и этот рост стал возможен благодаря последовательной государственной политике, ориентированной на экологичность, стабильность и экономическую эффективность.

Прозрачные аукционные механизмы, внедренные в 2018 году, открыли рынок для более чем 260 компаний из 13 стран и позволили значительно сократить тарифы на электроэнергию — почти вдвое для ветровых и в 2,5 раза для солнечных станций.

Выгодные условия для инвесторов, включая 20-летние контракты, индексацию тарифов и различные преференции, уже привлекли стратегических партнеров из Китая, Франции, ОАЭ и России, которые разрабатывают совместные проекты на сумму около 5 ГВт.

В стране уже работают 156 объектов ВИЭ, а в следующем году планируется запуск еще девяти мощностью 455,5 МВт. Правительство нацелено на достижение 15% доли ВИЭ в энергобалансе к 2030 году, что предполагает ввод 91 нового проекта и увеличение общей установленной мощности до 10 ГВт. Особое внимание уделяется проектам, обеспечивающим устойчивость энергосистемы, включая развитие гидроэнергетики и строительство гидроаккумулирующих станций.

Таким образом, Казахстан превращает "зеленую экономику" в один из ключевых национальных приоритетов, стремясь к энергетической независимости, экологическому балансу и технологическому лидерству.