В Казахстане активно развивается система заочного установления инвалидности. С начала 2025 года в таком формате уже рассмотрено более 51,8 тысячи заявок со всех регионов страны, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется в пилотном режиме во всех 20 регионах Казахстана. Заочное освидетельствование теперь проводится по 30 нозологическим формам. В 2024 году аналогичным способом уже было рассмотрено свыше 96,9 тысячи заявок, что составило более трети всех случаев признания инвалидности.

Главная цель перехода на заочный формат – избавить людей с особыми потребностями от бумажной волокиты и хождения по инстанциям. Напомним, соответствующее поручение дал Глава государства на VI заседании Национального совета общественного доверия.

Как теперь проходит процедура?

Для получения услуги заявителю достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти медицинское обследование. Дальше процесс полностью автоматизирован: заключения врачей и все необходимые документы передаются через интегрированные информационные системы без участия самого заявителя.

Что это меняет для граждан:

Устраняются административные барьеры и бюрократические проволочки;

Исключается прямой контакт заявителя с членами медико-социальной экспертизы, что снижает коррупционные риски;

Повышается прозрачность принятия решений;

Оформить инвалидность теперь можно, не выходя из дома.

В Минтруда подчёркивают: новый формат призван сделать процедуру установления инвалидности максимально удобной, справедливой и безопасной для всех граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Параллельно с этим продолжается работа по дальнейшему расширению перечня заболеваний, по которым можно пройти заочную МСЭ.