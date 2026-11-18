За семь лет Казахстан привлек около $155 млрд прямых иностранных инвестиций. Однако за внушительной суммой скрывается важная перемена: если раньше основной поток зарубежного капитала шел в нефтегазовую отрасль, то теперь все заметнее интерес инвесторов к промышленности, финансам, связи и другим несырьевым направлениям. Меняется не только структура вложений, но и география тех, кто готов вкладывать деньги в казахстанскую экономику.

Путь иностранных инвестиций в последние годы оказался далеко не ровным. Пандемийный 2020 год принес заметное сокращение поступлений, но уже в 2021–2022 годах началось восстановление. Пик пришелся на 2022-й, когда валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг $28,2 млрд.

Затем динамика развернулась в обратную сторону. В 2024 году объем вложений сократился до $17,9 млрд. Одной из главных причин стало завершение крупных проектов в сырьевом секторе. В частности, значительную долю инвестиционного потока предыдущих лет обеспечивал Проект будущего расширения (ПБР) на Тенгизе, на который пришлось около 38% притока ПИИ.

В 2025 году этот масштабный проект перешел из инвестиционной фазы в операционную: компания «Тенгизшевройл» завершила активную стадию строительства и ввела новые производственные мощности. Вместе с тем иностранный капитал вновь начал набирать обороты. По итогам года валовый приток ПИИ вырос до $20,5 млрд.

Но самое интересное происходит внутри этой цифры. Деньги постепенно меняют привычный маршрут, осваивая отрасли за пределами нефтедобычи.

Так, вложения в обрабатывающую промышленность увеличились на 47,4%, или на $1,4 млрд. Еще заметнее выросли инвестиции в финансовую деятельность — в 6,6 раза, до $3,6 млрд. В секторе связи показатель увеличился в 2,5 раза, достигнув $0,8 млрд.

Особенно показательно сокращение зависимости от нефтегазового сектора. Если в 2022 году добыча сырой нефти и природного газа привлекла $9,6 млрд, то в 2025-м — уже $615,9 млн. При этом инвестиции в химическую промышленность за период с 2021 по 2025 год выросли со $123 млн до $1,3 млрд. В финансовой и страховой деятельности объем ПИИ достиг $4,1 млрд.

Меняется и география зарубежного капитала. В числе крупнейших инвесторов по-прежнему остаются Нидерланды, Россия, Китай, США, Швейцария и Франция. Однако все активнее заявляют о себе страны Ближнего Востока и Азии.

В частности, инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов выросли с $328 млн в 2021 году до $1,6 млрд в 2025-м. Вложения из Катара достигли $1,3 млрд, из Сингапура — $1,4 млрд. В то же время приток американского капитала снизился, в том числе на фоне завершения крупных нефтегазовых проектов и возврата средств иностранными инвесторами.

Таким образом, Казахстан постепенно пытается сменить инвестиционную оптику: от привлечения крупных денег в сырьевые проекты – к развитию производств, способных создавать более высокую добавленную стоимость. В числе приоритетов – транспортно-логистическая инфраструктура, нефтегазохимия, редкоземельные металлы, цифровая инфраструктура, искусственный интеллект, возобновляемая энергетика, агропереработка и высокотехнологичное производство.

Для этого государство развивает специальные экономические зоны, цифровые инвестиционные сервисы, механизмы государственно-частного партнерства и инструменты защиты прав инвесторов.

При этом Казахстан сохраняет лидерство по привлечению иностранных инвестиций в Центральной Азии. По данным ЭСКАТО ООН, в 2025 году объем вложений в новые инвестиционные проекты достиг $19 млрд – на 266% больше, чем годом ранее. На Казахстан пришлось почти 89% всех внутрирегиональных прямых иностранных инвестиций в новые проекты в Северной и Центральной Азии.

Получается, инвестиционная карта страны постепенно перекраивается. Нефть по-прежнему остается важной частью экономической истории Казахстана, но зарубежный капитал все чаще присматривается к другим отраслям. Главный вопрос теперь не только в том, сколько денег удастся привлечь, но и в том, какие новые производства, технологии и рабочие места появятся благодаря этим вложениям.