Казахстан меняет подход к подготовке армии

В Алматы обсудили системы боевой подготовки с учетом характера современных вооруженных конфликтов

АВТОР
Министерство обороны Республики Казахстан Сегодня 2026, 19:57
Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

В Алматинском региональном гарнизоне проходят учебно-методические сборы с участием руководства Вооруженных сил. Основной акцент сделан на адаптации боевой подготовки к современным условиям.

Главной темой стало обновление системы боевой подготовки с учетом характера современных вооруженных конфликтов. В мероприятии участвуют представители различных видов Вооруженных сил, Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск.

Работа организована по пяти профильным направлениям с учетом специфики задач подразделений.

Цифровые решения

В учебном центре "Бітімгер" Центра миротворческих операций военнослужащим представили обновленные подходы к подготовке войск.

Также прошли показные занятия по планированию деятельности бригады. Отдельное внимание уделено развитию сержантского корпуса.

Военнослужащие приняли участие в практических занятиях по применению цифровых технологий в управлении подразделениями, а также прослушали лекции по вопросам связи и управления в современных боевых условиях.

Ключевые направления

В рамках программы состоялся круглый стол с участием руководства Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил.

Участники обсудили вопросы:

  • противовоздушной обороны,
  • применения тактических подразделений,
  • ракетных войск,
  • радиоэлектронной борьбы,
  • использования беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, рассмотрены вопросы инженерного, технического и тылового обеспечения войск.

Подводя итоги, Каныш Абубакиров подчеркнул, что современные боевые действия требуют постоянного обновления системы подготовки.

По его словам, ключевыми задачами остаются повышение уровня боевой выучки, совершенствование подготовки военнослужащих и адаптация армии к новым условиям ведения боя.

