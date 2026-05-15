Казахстан меняет подход к подготовке армии
В Алматы обсудили системы боевой подготовки с учетом характера современных вооруженных конфликтов
В Алматинском региональном гарнизоне проходят учебно-методические сборы с участием руководства Вооруженных сил. Основной акцент сделан на адаптации боевой подготовки к современным условиям.
В Алматинском региональном гарнизоне проходят учебно-методические сборы под руководством Каныша Абубакирова.
Главной темой стало обновление системы боевой подготовки с учетом характера современных вооруженных конфликтов. В мероприятии участвуют представители различных видов Вооруженных сил, Сил специальных операций и Десантно-штурмовых войск.
Работа организована по пяти профильным направлениям с учетом специфики задач подразделений.
Цифровые решения
В учебном центре "Бітімгер" Центра миротворческих операций военнослужащим представили обновленные подходы к подготовке войск.
Также прошли показные занятия по планированию деятельности бригады. Отдельное внимание уделено развитию сержантского корпуса.
Военнослужащие приняли участие в практических занятиях по применению цифровых технологий в управлении подразделениями, а также прослушали лекции по вопросам связи и управления в современных боевых условиях.
Ключевые направления
В рамках программы состоялся круглый стол с участием руководства Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил.
Участники обсудили вопросы:
- противовоздушной обороны,
- применения тактических подразделений,
- ракетных войск,
- радиоэлектронной борьбы,
- использования беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, рассмотрены вопросы инженерного, технического и тылового обеспечения войск.
Подводя итоги, Каныш Абубакиров подчеркнул, что современные боевые действия требуют постоянного обновления системы подготовки.
По его словам, ключевыми задачами остаются повышение уровня боевой выучки, совершенствование подготовки военнослужащих и адаптация армии к новым условиям ведения боя.
