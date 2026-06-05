Казахстан меняет правила госслужбы: что предлагает новый закон 

Новые правила предусматривают цифровой отбор кадров, учет опыта работы в частном секторе, поддержку молодежи и переход к сервисной модели работы государства.

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай в ходе рабочей поездки в Алматы представил основные положения нового Закона "О государственной службе". Документ направлен на дальнейшую модернизацию системы государственного управления и формирование более открытого и ориентированного на граждан государственного аппарата.

Что изменится в государственной службе

Одним из ключевых нововведений станет переход к сервисной модели взаимодействия государства с гражданами. Закон также закрепляет миссию государственной службы, предусматривает повышение профессионализма кадров и дальнейшую цифровизацию кадровых процессов.

Система государственной службы станет гибридной. При приеме на работу будут учитывать не только стаж в государственных органах, но и опыт работы по соответствующему направлению в квазигосударственном и частном секторах.

Еще одно новшество касается вопросов добропорядочности. Закон вводит институт безупречной репутации, который должен усилить этические стандарты на государственной службе.

Для подготовки будущих кадров предусмотрен отдельный механизм подготовки кандидатов к поступлению на государственную службу.

Конкурсный отбор уже полностью переведен в цифровой формат и проводится через систему "Е-қызмет". Для сотрудников корпуса "Б" также внедряется механизм горизонтального карьерного роста.

Ставка на цифровизацию и искусственный интеллект

Во время встречи были представлены результаты цифровой трансформации сферы государственной службы.

Как отметили в Агентстве, цифровая система отбора позволила сделать конкурсные процедуры более прозрачными и объективными.

Продолжается и реализация программы AI Qyzmet, направленной на развитие навыков работы с искусственным интеллектом среди государственных служащих.

На сегодняшний день обучение по программе прошли около 60 тысяч госслужащих по всей стране. Из них более 2,7 тысячи работают в Алматы.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросам противодействия коррупции. По данным исследования Института "Қоғамдық пікір", 69% граждан готовы лично участвовать в борьбе с коррупцией. По мнению Дархана Жазыкбая, это свидетельствует о росте общественной ответственности и укреплении гражданской позиции.

Какие возможности появились для молодежи

В рамках поездки председатель Агентства встретился со студентами и молодежью в Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К. И. Сатпаева.

Он рассказал о действующих механизмах поступления на государственную службу и мерах поддержки молодых специалистов.

Так, выпускники вузов с отличием и GPA выше 3,33 могут занимать низовые должности на районном и сельском уровнях без прохождения конкурсного отбора. Благодаря этой мере по стране на государственную службу уже приняты 860 выпускников, в том числе четыре выпускника университета имени Сатпаева.

Студентам также рассказали о возможностях Президентского молодежного кадрового резерва. Отметим, с момента запуска проекта в 2019 году в него вошли 450 молодых специалистов.

Кроме того, в прошлом году впервые был сформирован Региональный молодежный кадровый резерв. По итогам отбора в него включили 546 человек, из которых 41 представляет Алматы.

Среди выпускников университета имени Сатпаева 13 человек вошли в Президентский молодежный кадровый резерв, еще 17 – в региональный резерв.