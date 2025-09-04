Министерство торговли и интеграции РК разработало проект приказа, который уточняет порядок расчета минимального уровня цен (МУЦ) для импортируемых товаров, не производимых в Казахстане, передает BAQ.KZ.

Решение о применении минимального уровня цен межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики приняла 16 июня 2025 года. К товарам, подпадающим под механизм, относятся: сыры и творог, картофель, капуста, морковь, грибы, бананы, апельсины, мандарины, яблоки, хурма, черника, семена подсолнечника, маргарин, колбасы, макаронные изделия, минеральные и химические удобрения, растворители и разбавители, антифризы, шлаковата, минеральная вата и огнеупорные кирпичи.

Отметим, что МУЦ не влияет на оптовые и розничные цены. Он используется исключительно для расчета суммы НДС при импорте, чтобы предотвратить уход от уплаты налогов при ввозе товаров по экстремально низким ценам. Так, в 2025 году зафиксированы случаи ввоза яблок по 9 тенге за кг при рыночной цене 500 тенге, бананов – по 23 тенге при рыночной цене 1200 тенге, апельсинов – по 22 тенге при рыночной цене 900 тенге.

Проект приказа будет доступен для обсуждения на портале министерства с 3 по 18 сентября 2025 года. Новая формула расчета МУЦ предусматривает определение среднего значения между заявленной импортером ценой и ценой местных производителей.

Механизм действует с 1 июля 2022 года и был принят по инициативе налоговых органов для борьбы с демпингом на рынке импортных товаров.