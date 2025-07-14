С начала 2025 года на границе Республики Казахстан начали работу четыре современных таможенных поста — "Калжат" и "Алаколь" на границе с Китаем, а также "Капланбек" и "Атамекен" на границе с Узбекистаном. Это стало частью масштабного проекта Министерства финансов по модернизации девяти пограничных пунктов, охватывающего также рубеж с Туркменистаном, передает BAQ.KZ.

Новые пункты полностью соответствуют международным стандартам и оснащены современными технологиями: системы сканирования, автоматического измерения транспортных средств и досмотра без выхода водителя из кабины. Время прохождения границы теперь в среднем составляет 30 минут.

Инфраструктура построена с учётом принципа "единого окна": контроль всех служб проходит в едином технологическом коридоре без дополнительных остановок. Количество полос движения увеличено в три раза — с 2 до 6.

До конца 2025 года ожидается завершение модернизации ещё пяти пунктов: "Казыгурт", "Тажен", "Темир баба", "Майкапчагай" и "Бахты".

С 2023 года на всех автопунктах внешней границы ЕАЭС внедрена электронная очередь "CarGoRuqsat", что позволило устранить заторы и повысить прозрачность транспортных потоков. Также заработала система "Кеден" — единая цифровая платформа, уже включающая 13 активных модулей.

Результатом стала значительная оптимизация логистики: число бизнес-процессов сокращено на 76 позиций, а пропускная способность пунктов возросла более чем в два раза — с 640 тысяч до 1,4 миллиона транспортных средств в год.

Проект направлен на развитие транзитного потенциала страны, усиление прозрачности, ускорение товаропотока и создание благоприятных условий для приграничного бизнеса.