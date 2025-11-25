Центр трансграничной торговли "Евразия" подключают к железнодорожной сети, ведется реконструкция автомобильных дорог и модернизация пунктов пропуска, передаёт BAQ.KZ

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о текущих и планируемых проектах на заседании правительства.

По его словам, центр трансграничной торговли "Евразия" будет подведен к железнодорожной сети через станцию Пойма, которая планируется к вводу в эксплуатацию в 2026 году. В настоящее время ведется документальное оформление объекта.

Кроме того параллельно идет реконструкция автомобильной дороги "Подстепное-Федоровка" общей протяженностью 144 км. Из них 72 км будут завершены за счет республиканского бюджета в текущем году, а оставшиеся 72 км - в 2026 году. За счет средств Karachaganak Petroleum Operating B.V. планируется начать реконструкцию остальных участков в рамках изменения социальных обязательств.

Также в 2026 году планируется начать модернизацию автомобильного пункта пропуска Таскала, с завершением работ в 2027 году. Стоимость проекта составляет 19,7 млрд тенге.