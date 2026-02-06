Мужская команда Казахстана по теннису завершила первый день матчевой встречи против Монако на Кубке Дэвиса, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Сегодня, 6 февраля, в Астане прошли две игры.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик одержал уверенную победу над Юго Нисом со счетом 6:0, 6:3, и тем самым вывел нашу сборную вперёд.

Следом на корт вышел Александр Шевченко, которому оппонировал лидер монегасков, 27-я ракетка мира Валантен Вашро. Победу одержал Валантен - 6:0, 6:3.

"Атмосфера в команде дружелюбная. Все игроки – профессионалы и понимают поставленную задачу: мы играем дома, и ожидания со стороны всей страны очень высоки, особенно на фоне успехов наших спортсменов в Австралии.

Конечно, это создает дополнительное давление, но ребята осознают, что это часть спорта. С этим нужно справляться и направлять эту энергию в правильное русло",- сказал капитан Диас Доскараев.

По итогу первого игрового дня счет между командами Казахстана и Монако равный 1:1.

Завтра состоятся ещё три матча. Откроет соревновательный день парная встреча Александр Бублик/Бейбит Жукаев-Роман Арнеодо/Юго Нис.