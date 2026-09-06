Казахстан может набрать очки без Сатпаева в Лиге наций

Казахстанская сборная способна набирать очки в матчах Лиги наций даже без нападающего Дастана Сатпаева. Такое мнение высказал ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов в интервью «Спорту Шредингера». 18-летний Сатпаев получил травму подколенного сухожилия в матче «Бернли» с «Мидлсбро» (1:1).

В той встрече казахстанец был признан лучшим игроком матча, однако в концовке ушел на замену, держась за заднюю поверхность левой ноги. Главный тренер «Бернли» Ники Хайен сообщил, что футболист пропустит несколько недель. Есмагамбетов призвал не форсировать восстановление игрока.

Не стоит переживать из-за травмы. Он крепкий парень и боец. Думаю, что можем его увидеть и до конца этого месяца. А даже если не так, то в сборной Казахстана есть немало хороших форвардов. Без Сатпаева Казахстан не будет беспомощным. Я думаю, что и с Фарерами, и со Словакией можно набирать очки, — сказал он.

По словам специалиста, Сатпаев сейчас проходит период адаптации после перехода из КПЛ в английский футбол.

Главное, чтобы Дастан не торопился и заботился о своем ментальном и физическом состоянии. У него большие перспективы, — отметил Есмагамбетов.

Напомним, Сатпаев выступает за «Бернли» на правах аренды из «Челси». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2033 года. В сентябре и октябре сборная Казахстана проведет матчи Лиги наций против Фарерских островов, Словакии и Молдовы. Первые встречи запланированы на 26 и 29 сентября, ответные — на 2 и 6 октября.