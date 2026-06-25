Казахстан может начать импорт топлива из Китая

Казахстан прорабатывает возможность беспошлинного ввоза горюче-смазочных материалов из Китая. Об этом сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова на брифинге в Сенате, передает BAQ.KZ.

По ее словам, сейчас в рамках Евразийской экономической комиссии рассматривается решение о снижении импортных таможенных пошлин до нуля, чтобы стимулировать поставки топлива из третьих стран.

"Основной поставщик топлива для нас всегда была Российская Федерация. Но сейчас, с учетом сложившейся ситуации, мы принимаем решение в рамках Евразийской экономической комиссии о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего из Китая", – сказала Кушукова.

Она подчеркнула, что речь не идет о заранее определенных объемах импорта.

"Тут речь не об объемах, а о снижении пошлин. Завозить будут только столько, сколько необходимо для внутреннего рынка", – пояснила вице-министр.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это введение нулевой таможенной пошлины на импорт ГСМ в Казахстан, Кушукова ответила утвердительно.

По словам вице-министра, в первую очередь рассматривается возможность поставок топлива из Китая, поскольку именно эта страна может оперативно обеспечить необходимые объемы.