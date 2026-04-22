Казахстан может начать поставки нефти в Узбекистан

В кулуарах регионального экологического саммита RES 2026 в Астане министр энергетики РК Ерлан Аккенженов рассказал о планах расширения сотрудничества с Узбекистаном, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, взаимодействие между странами строится на обмене опытом и взаимной поддержке.

«Обмен опытом и взаимная помощь - всё это способствует решению практических задач. Мы активно сотрудничаем с нашими партнёрами не только в сфере энергетики, но и по всем направлениям экономики», - сказал министр.

Он отметил, что с Узбекистаном обсуждается ряд крупных инициатив, в том числе в нефтехимии и переработке.

«У нас с Узбекистаном очень много совместных проектов. Недавно состоялся визит Президента в Республику Узбекистан, в ходе которого было обсуждено множество инициатив. В их числе - развитие нефтехимической отрасли и расширение сферы переработки нефти», - сообщил глава ведомства.

Также ведётся работа по расширению взаимодействия в энергетике, включая транзит и поставки ресурсов.

«Мы тесно работаем по вопросам транзита российского газа в Узбекистан, а также поставок российской нефти. Кроме того, рассматриваем возможность поставок казахстанской продукции, в частности сырой нефти и нефтепродуктов, в Узбекистан», – добавил Ерлан Аккенженов.

По его словам, часть проектов уже перешла в стадию практической реализации.

«Многие проекты уже находятся на стадии практической реализации. В целом с узбекскими партнерами выстроено очень тесное сотрудничество», – подчеркнул министр.

Напомним, в Астане проходит региональный экологический саммит RES 2026, где обсуждаются вопросы изменения климата, управления водными ресурсами и устойчивого развития.