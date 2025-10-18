Министерство сельского хозяйства предложило ввести квоты на экспорт свежего, охлаждённого и замороженного говяжьего мяса до 31 декабря 2025 года, передает BAQ.KZ. Проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале "Открытые НПА" и будет рассматриваться до 22 октября.

Как пояснили в ведомстве, временные ограничения необходимы для укрепления продовольственной безопасности и стабилизации внутренних цен. По данным статистики, с начала года говядина подорожала почти на четверть — на 23,6 %, и сейчас её средняя цена достигает 4 715 тенге за килограмм.

Ранее правительство уже прибегало к квотированию экспорта: вывозить мясо за рубеж разрешалось только перерабатывающим предприятиям. В Минсельхозе рассчитывают, что новая мера поможет удержать цены и обеспечить достаточное предложение мяса на внутреннем рынке.