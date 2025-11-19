Члены фракции партии "AMANAT" Болатбек Нажметдинұлы и Нуртай Сабильянов обратились к премьер-министру Олжасу Бектенову с депутатским запросом, в котором призвал исключить норму, ограничивающую эксплуатацию трёхосных самосвалов общей массой свыше 25 тонн, передает BAQ.KZ.

Речь идёт о статье 38-2 Закона "Об автомобильном транспорте", которая должна вступить в силу с 1 января 2026 года.

По словам депутата, рабочая группа Мажилиса уже приняла поправку об исключении спорной нормы в рамках проекта нового Строительного кодекса. Однако до момента вступления запрета в силу остаётся мало времени, а возможные последствия для экономики и социальной стабильности остаются крайне серьёзными. Общественная реакция, отражённая в СМИ и социальных сетях, также свидетельствует о резком неприятии данной нормы.

Запрет затрагивает около 36,5 тысячи самосвалов, задействованных в ключевых сферах экономики: строительстве, дорожных работах, коммунальном хозяйстве, энергетике, системах водо- и газоснабжения, недропользовании, а также в деятельности МЧС, МВД, Минобороны и акиматов. Особое внимание депутат обращает на аграрный сектор, где трёхосные самосвалы применяются для перевозки зерна, хлопка, удобрений и кормов. Многие фермеры, по его словам, пока не знают, что с начала 2026 года их транспорт окажется под запретом, что может привести к коллапсу в период уборки урожая.

Отдельно в запросе указано, что запрет несёт риски для коммунальной инфраструктуры: зимой может оказаться некому вывозить снег, а коммунальные службы потеряют значительную часть техники. Это также грозит нехваткой транспорта для работы на строительных площадках, при ликвидации аварий и выполнении госзаказов.

Депутат отмечает и проблему двойного подхода: трёхосные шасси используются не только в самосвалах, но и в бетономешалках, автобусах и контейнеровозах, однако запрет распространяется только на самосвалы. При этом техника прошла сертификацию, а большинство автомобилей приобретены в кредит или лизинг. Ограничение, по мнению Болатбека Нажметдинұлы, может оставить владельцев без дохода, лишить возможности обслуживать обязательства и привести к долговым проблемам, что создаёт значительные социальные риски.

В связи с этим депутат просит Правительство представить официальную позицию по вопросу отмены или приостановления действия нормы, а также принять решение о временной приостановке статьи 38-2 до 1 января 2026 года внутренним нормативным актом. Это, по его мнению, позволит избежать перебоев в работе ключевых отраслей и предотвратить негативные последствия для экономики.