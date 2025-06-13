Казахстан может побить прошлогодний рекорд по урожаю – Минсельхоз
Итоги посевной обсуждаем в новом интервью.
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
96Фото: BAQ.kz
Гостем нового выпуска программы "Важная тема" стал вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Азат Султанов. Вместе с ним журналист BAQ.kz обсудил итоги прошедшей посевной кампании. На какие культуры сделали акцент в этом году? Как пересмотренный механизм финансирования фермеров повлиял на темп работ? Зачем в Казахстане создавать новую сельхозпрограмму для животноводов? И когда наша страна перестанет закупать семена за рубежом? Ответы узнаете в нашем интервью.
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