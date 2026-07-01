Казахстан может поставить России до 50 тысяч тонн бензина - СМИ

Казахстан рассматривает возможность поставить в Россию около 50 тысяч тонн бензина марок Аи-92 и Аи-95 в июле и августе. По данным The Moscow Times, топливо планируется отгружать с Павлодарского нефтехимического завода и НПЗ «Конденсат». При этом утверждается, что окончательное соглашение пока не оформлено — стороны продолжают обсуждать детали поставок.

По словам источников, одной из причин затягивания переговоров остаются санкционные ограничения при проведении расчетов с российскими покупателями. Кроме того, в Казахстане опасаются, что экспорт может повлиять на баланс внутреннего рынка топлива на фоне растущего спроса.

Вопрос согласован, но не проработаны детали, переговоры продолжаются, есть вопросы из-за санкционных ограничений, — приводит Reuters слова одного из собеседников.

Другой источник отметил, что объем в 50 тысяч тонн не окажет существенного влияния на российский рынок, однако для Казахстана может стать чувствительным. Как сообщает издание, переговоры о поставках начались в июне после снижения производства бензина в России. По оценке агентства, выпуск топлива сократился примерно на 25% и перестал покрывать внутреннее потребление.

В Министерстве энергетики Казахстана подтвердили Reuters, что рассматривают возможность экспорта бензина в Россию с НПЗ «Конденсат» с использованием сырья «Татнефти». По данным агентства, Россия также увеличивает импорт топлива из других стран. В частности, Беларусь в июне поставила около 70 тысяч тонн бензина, что почти втрое больше майских объемов.

Кроме того, ожидаются первые поставки бензина из Индии — по информации источников Reuters, они могут составить от 60 до 80 тысяч тонн.