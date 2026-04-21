Казахстан может потерять экспорт нефти в Германию - Reuters

С мая 2026 года казахстанские поставщики могут лишиться возможности экспортировать нефть в Германию по нефтепроводу «Дружба» из-за планируемых ограничений со стороны России. Об этом сообщает Reuters.

Маршрут показывал устойчивый рост

Как отмечается, в последние годы данный экспортный канал демонстрировал стабильный рост и рассматривался как важное направление диверсификации поставок.

В 2025 году Казахстан поставил в Германию по «Дружбе» 2,1 млн тонн нефти.

Рост поставок в 2026 году

В первом квартале 2026 года объём экспорта составил 730 тыс. тонн, что почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Помесячно поставки распределились следующим образом:

– январь — 310 тыс. тонн

– февраль — 210 тыс. тонн

– март — 210 тыс. тонн

Потенциал до 2,5 млн тонн

По текущим оценкам, при сохранении динамики годовой объём поставок по маршруту «Дружба» мог достичь порядка 2,5 млн тонн по итогам 2026 года.

Однако возможные ограничения со стороны России ставят под вопрос дальнейшее использование данного экспортного направления.