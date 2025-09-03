Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев провёл переговоры с делегацией Немецкой туристской ассоциации (DRV) и ведущими туроператорами Германии, передает BAQ.KZ.

Главной темой встречи стало развитие туристического сотрудничества между двумя странами и возможное проведение в Казахстане крупного туристического форума DRV Destination Forum в 2026 году.

Во встрече приняли участие президент DRV Норберт Андреас Фибиг, представители ведущих немецких туркомпаний, а также министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов.

Открывая встречу, Ермек Кошербаев подчеркнул важность туризма как инструмента культурного диалога и взаимопонимания:

"Для Казахстана туризм — это не только часть экономики, но и мост доверия между народами. Сотрудничество с Германией открывает новые горизонты для продвижения нашей страны на европейском рынке", — отметил он.

Он также подчеркнул, что обсуждение возможности проведения DRV Destination Forum в Казахстане станет важным шагом в развитии партнёрства с одним из крупнейших туристических рынков Европы.

В свою очередь, президент DRV Норберт Андреас Фибиг выразил высокую оценку потенциала Казахстана как туристического направления:

"Уникальная природа, богатое культурное наследие и современная инфраструктура делают вашу страну очень интересной для немецких туристов. Немцы ежегодно тратят более 85 миллиардов евро на путешествия, и Казахстан имеет все шансы занять достойное место среди востребованных направлений".

Программа визита немецкой делегации охватывает Астану, Алматы и Байконур. В этих городах гости познакомятся с ключевыми туристическими объектами, национальными традициями, а также обсудят возможности для инвестиций и совместных проектов.

В завершение встречи Ермек Кошербаев выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество в сфере туризма усилит гуманитарные связи и укрепит дружеские отношения между Казахстаном и Германией.