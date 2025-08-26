Казахстан может сам построить ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске
Российская сторона так и не ответила на счет финансирования проектов.
Сегодня, 11:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
117Фото: BAQ.KZ
Проекты строительства теплоэлектроцентралей в Семее и Усть-Каменогорске могут быть реализованы Казахстаном без участия России. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ.
"По Семею и Усть-Каменогорску мы рассматривали вопрос в рамках межправительственного соглашения, но подтверждения финансирования со стороны России пока нет. Поэтому активно готовим вариант самостоятельной реализации", - сказал он.
Вице-министр уточнил, что переговоры с российской стороной продолжаются, однако результатов они пока не дали.
"Соглашение действует, работа ведется, но на сегодняшний день больше вероятность, что строить будем мы сами", - отметил он.
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- В Астане автобус с рабочими из Китая съехал в кювет: пострадали 14 человек