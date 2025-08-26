  • 26 Августа, 12:41

Казахстан может сам построить ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске

Российская сторона так и не ответила на счет финансирования проектов.

АВТОР
BAQ.KZ Сегодня, 11:37
Фото: BAQ.KZ

Проекты строительства теплоэлектроцентралей в Семее и Усть-Каменогорске могут быть реализованы Казахстаном без участия России. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов, передает BAQ.KZ.

"По Семею и Усть-Каменогорску мы рассматривали вопрос в рамках межправительственного соглашения, но подтверждения финансирования со стороны России пока нет. Поэтому активно готовим вариант самостоятельной реализации", - сказал он.

Вице-министр уточнил, что переговоры с российской стороной продолжаются, однако результатов они пока не дали.

"Соглашение действует, работа ведется, но на сегодняшний день больше вероятность, что строить будем мы сами", - отметил он. 

