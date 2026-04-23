Казахстан может увеличить поставки урана для АЭС Франции
Казахстан углубляет сотрудничество с крупнейшим в мире оператором атомных электростанций Electricité de France.
В Астане, президент Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем правления и главным исполнительным директором Electricité de France Бернаром Фонтана. Ключевой акцент переговоров сделан на возможном запуске поставок казахстанского урана.
В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетике. Особое внимание уделено атомной отрасли и устойчивым источникам энергии, где EDF занимает позиции одного из глобальных лидеров.
Токаев обозначил, что для Казахстана стратегически важно расширять партнерство с EDF, в том числе в сегменте ядерной энергетики. На этом фоне обсуждение поставок урана приобретает прикладной характер. Речь идет не о теоретическом взаимодействии, а о потенциальной интеграции Казахстана в цепочку обеспечения французской атомной генерации сырьем.
Фонтана, в свою очередь, подтвердил заинтересованность EDF в углублении сотрудничества, включая развитие устойчивой энергетики и модернизацию инфраструктуры. Это косвенно указывает на возможный долгосрочный спрос на уран, где Казахстан может выступить стабильным поставщиком.
