Британский эксперт в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и государственной политики Ричард Стирлинг, выступая на заседании Совета по развитию ИИ, отметил, что Казахстан обладает прочной базой для того, чтобы занять достойное место в международной гонке по внедрению искусственного интеллекта, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, для успеха в этой сфере необходимы три ключевых компонента: данные, инфраструктура и кадры.

"Данные — это топливо для всего. Нужны вычислительные мощности и другие элементы инфраструктуры, а самое важное — это люди, которые понимают, как работает ИИ и умеют применять его на практике", — подчеркнул эксперт.

Стирлинг также отметил, что международные бенчмарки оценивают как способность создавать ИИ, так и умение внедрять его для трансформации экономики. В этом отношении Казахстан имеет сильные позиции благодаря традиционно мощной математической школе.

"У вас есть крепкие основы, и вы уже трансформируете их в компетенции по ИИ. Показательно, что сегодня 70% выпускников вузов владеют базовыми знаниями об ИИ и LLM-моделях, а к концу года эта цифра достигнет 100%", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что именно внедрение ИИ в широкую экономику станет главным источником роста.

"Использование ИИ в разных сферах позволит Казахстану в течение трёх лет достичь цели по созданию экономики, основанной на ИИ", — добавил спикер.

Отдельное внимание Стирлинг уделил потенциалу самого искусственного интеллекта в сфере образования. По его словам, исследования показывают, что учащиеся, которые занимаются с ИИ-тьютором, учатся на 15–30% быстрее и запоминают на 25–40% больше по сравнению с традиционными методами.

"Это открывает огромные перспективы как для школ, так и для университетов. Более того, уже сегодня появляются первые научные открытия, сделанные при поддержке LLM-моделей", — отметил эксперт.

Завершая выступление, Ричард Стирлинг подчеркнул важность коммуникации и демонстрации успехов Казахстана на международной арене: "За короткое время страна продвинулась очень далеко в этой глобальной гонке. Теперь важно не только реализовать амбициозные планы, но и показать миру достижения".