Мировой рынок криптовалют переживает очередной период высокой волатильности, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Стоимость биткоина за сутки снизилась более чем на 5%, опустившись к 18 ноября до отметки чуть ниже 90 тысяч долларов за монету. На долю крупнейшей криптовалюты в мире сегодня приходится почти 60% рынка, и именно её движение определяет динамику большинства других цифровых активов. За день капитализация всего крипторынка сократилась с 3,3 до 3,2 триллиона долларов, хотя годовой рост по-прежнему впечатляет — более 31%.

За десятилетие отрасль прошла путь от маргинальной ниши энтузиастов до глобального финансового инструмента, который начинает интересовать не только частных инвесторов, но и правительства. Всё больше стран рассматривают возможность включения цифровых активов в государственные резервы — одни формируют криптопортфели через конфискации или майнинг, другие тестируют пилотные программы.

В Казахстане обсуждение идеи государственных криптоактивов пока находится на ранней стадии. Однако на фоне мировых трендов интерес к формированию суверенного крипторезерва растёт. Официальных закупок пока нет, но инфраструктура, регулирование и экосистема цифровых активов в стране уже развиваются быстрее, чем во многих государствах.

По данным BitcoinTreasuries и Arkham Intelligence, на ноябрь 2025 года криптовалютами в той или иной форме владеют 13 стран. В их совокупных активах — 645,7 тысячи биткоинов на сумму около 58 миллиардов долларов. Лидером стали США, на счетах которых 326,6 тысячи монет. Причём только за последние месяцы государственный портфель увеличился более чем на 127 тысяч биткоинов благодаря масштабным конфискациям.

Китай удерживает второе место с объёмом в 190 тысяч монет, хотя официальная судьба этих активов остаётся неясной на фоне запрета криптовалютных операций в стране. Значительные суммы также сосредоточены в Великобритании и Украине — однако там цифровые активы находятся под контролем полиции или чиновников, а не государства как института.

Германия, успевшая в начале 2024 года скопить крупный портфель из 50 тысяч биткоинов, полностью его распродала уже к середине года. Другой путь выбрали ОАЭ, Сальвадор и Бутан, которые не конфисковывали активы, а формируют крипторезервы через майнинг или прямые покупки. Особенно выделяется Сальвадор, ежедневно приобретающий по одному биткоину с 2022 года, а также Бутан, сделавший ставку на "зелёный" майнинг на мощностях гидроэнергетики.

Некоторые государства используют криптоактивы в обход санкций. Северная Корея и Венесуэла владеют сотнями добытых или похищенных хакерами биткоинов. В России, по оценкам аналитиков, более тысячи монет находятся на адресах, связанных с государственными структурами, хотя формального крипторезерва у страны нет.

Отдельного внимания заслуживает Чехия — первая европейская страна, официально включившая криптовалюту в государственный портфель. 13 ноября 2025 года национальный банк запустил пилотный криптофонд стоимостью 1 миллион долларов, и с момента принятия идеи до её реализации прошло менее года.

Казахстан на этом фоне пока не располагает собственным крипторезервом, но активно формирует систему для его запуска. С сентября 2025 года ведётся работа над созданием Государственного фонда цифровых активов при Национальном банке, который должен заработать в начале 2026 года. Если проект будет реализован в срок, страна войдёт в число первых 15 экономик мира с государственным крипторезервом и станет пионером Центральной Азии в этой сфере.

Пока Казахстан остаётся одним из крупнейших майнинговых центров планеты без собственного криптопортфеля. Однако при запуске фонда страна сможет не только укрепить свою цифровую экономику, но и занять стратегически важную позицию на мировом крипторынке.