Казахстанские ученые предложили решение, позволяющее превратить промышленные отходы в востребованную продукцию для промышленности, передает BAQ.KZ.

Разработкой занимались специалисты Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан совместно с Костанайские минералы.

Что разработали

Ученые создали технологию переработки хризотил-асбестовых отходов. Проект был реализован в рамках программы коммерциализации научных разработок при поддержке Фонд науки.

В ходе работы была запущена запатентованная опытно-промышленная установка, которая уже прошла подтверждение внедрения.

Какие продукты получают

Новая технология позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В частности, из отходов производят бишофит - соединение магния, а также синтетический карналлит высокой чистоты.

Эти материалы востребованы в промышленности, в том числе для производства магния.

Почему это важно

Карналлит используется на Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат для электролитического получения магния. Сейчас предприятие закупает его за рубежом.

Внедрение новой технологии позволит частично заменить импорт и снизить зависимость от внешних поставок.

Разработка открывает возможности для более эффективного использования техногенных ресурсов и развития переработки отходов в Казахстане.

При промышленном внедрении технология может стать важным шагом в развитии магниевой отрасли и повышении технологической независимости страны.