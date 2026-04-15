Казахстан может заменить импортный карналлит — разработка ученых
В Казахстане разработали технологию переработки асбестовых отходов в ценные материалы
Казахстанские ученые предложили решение, позволяющее превратить промышленные отходы в востребованную продукцию для промышленности, передает BAQ.KZ.
Разработкой занимались специалисты Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан совместно с Костанайские минералы.
Что разработали
Ученые создали технологию переработки хризотил-асбестовых отходов. Проект был реализован в рамках программы коммерциализации научных разработок при поддержке Фонд науки.
В ходе работы была запущена запатентованная опытно-промышленная установка, которая уже прошла подтверждение внедрения.
Какие продукты получают
Новая технология позволяет получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
В частности, из отходов производят бишофит - соединение магния, а также синтетический карналлит высокой чистоты.
Эти материалы востребованы в промышленности, в том числе для производства магния.
Почему это важно
Карналлит используется на Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат для электролитического получения магния. Сейчас предприятие закупает его за рубежом.
Внедрение новой технологии позволит частично заменить импорт и снизить зависимость от внешних поставок.
Разработка открывает возможности для более эффективного использования техногенных ресурсов и развития переработки отходов в Казахстане.
При промышленном внедрении технология может стать важным шагом в развитии магниевой отрасли и повышении технологической независимости страны.
