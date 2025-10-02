Казахстан и страны Центральной Азии вошли в эпоху "сложных комплексных сделок", выходящих за рамки одной отрасли. Такой вывод содержится в исследовании, которое компания Boston Consulting Group провела по привлечению инвестиций в регион Центральной Азии и Каспийского бассейна. Об этом стало известно в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY, передаёт BAQ.KZ.

По словам партнёра BCG Талгата Темиржанова, Казахстан оказался в уникальном положении: с одной стороны, страна обладает богатой ресурсной базой и стратегическим положением на транзитном коридоре "Восток–Запад", с другой — сталкивается с вызовами фрагментированности рынков и избыточной бюрократии.

"Мы видим, что мир вступает в эпоху комплексных стратегических альянсов, трансфера технологий и диверсификации. Для Казахстана это окно возможностей закрепить свою роль как ключевого игрока в глобальной экономике и построить доверие между государством и бизнесом, как отечественным, так и международным", — отметил Темиржанов.

Исследование показывает, что регион сопоставим по населению и ВВП с Турцией или Вьетнамом, однако уступает по масштабу и интеграции. Недостаток может быть компенсирован новыми источниками ценности, включая развитие энергетики, инновационных технологий и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

"У нас есть ресурсы — уран, газ, рабочая сила. Но нужно подумать, как соединить их с новыми технологиями. В мире уже появляются альянсы технологических и атомных компаний. Почему Казахстан не может стать частью этих процессов?" — подчеркнул представитель BCG.

Отдельное внимание исследование уделяет инвестиционной привлекательности региона. Среди сильных сторон Казахстана эксперты называют геополитическое положение, образовательный уровень рабочей силы и потенциал потребительского рынка. Среди рисков инвесторы отмечают нестабильность правил игры, кадровую текучесть в госструктурах и политические факторы.

Темиржанов также предупредил о срочности. По его словам, текущее "окно возможностей" ограничено, и в случае промедления нишу может занять другой регион.

"Построить доверие между государством и бизнесом — это ключ к устойчивому развитию. Только совместные действия помогут Казахстану закрепить своё место в мировой экономике", — резюмировал он.

