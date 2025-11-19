У Казахстана может появиться собственный национальный автомобильный бренд. Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписал меморандум с малайзийской автомобильной компанией Perusahaan Otomobil Nasional Sdn. Bhd. (PROTON). Документ направлен на развитие автомобильной промышленности в Казахстане и создание национального автопроизводителя. Сможет ли Казахстан наладить собственное автопроизводство? В каком формате будет реализован проект? Насколько страна готова к созданию национального автобренда и есть ли экспортный потенциал? Корреспондент BAQ.KZ попытался найти ответы на эти и другие вопросы.

Что говорит холдинг "Байтерек"?

По заявлению холдинга, сейчас рассматривается возможность создания казахстанского автомобильного бренда в формате локализованного совместного производства на основе технологических решений партнера. Проект прорабатывается в рамках привлечения новых инвесторов в Казахстан.

"На данный момент конкретные параметры проекта не утверждены. Малайзийская сторона изучает рынок и потенциальные производственные площадки. Сроки реализации, этапы и уровень локализации будут определены после завершения этой работы. Проект предполагает использование мер государственной поддержки. Рассматриваются механизмы финансирования через холдинг "Бәйтерек", а также инструменты промышленной политики, которые предлагает Министерство индустрии и строительства", — ответили в ведомстве на официальный запрос редакции.

По данным холдинга, Казахстан и PROTON сейчас обсуждают структуру сделки и распределение инвестиционных обязательств. Конкретные параметры будут объявлены после завершения совместной работы над проектом.

"На данном этапе говорить о производственных объемах, модельном ряде и экспортных направлениях преждевременно. Эти показатели будут определены после проведения соответствующих расчетов", — отметили представители холдинга.

"Партнерство с PROTON — новое окно возможностей"

Председатель правления холдинга Рустам Карагойшин отметил, что сотрудничество с малайзийской компанией открывает новые перспективы для отечественного автопрома.

"Партнерство с компанией PROTON — важный шаг, который позволит вывести отечественную автомобильную промышленность на новый уровень. Опыт и технологические возможности наших партнеров помогут создать современную производственную базу и в дальнейшем сформировать основу для появления национального автомобиля. Эта инициатива позитивно повлияет как на индустриализацию страны, так и на общий экономический рост", — говорит Рустам Карагойшин.

Также соглашение позволит малайзийской компании расширить международное партнерство в Казахстане.

Холдинг намерен продолжать поддержку проектов, направленных на усиление машиностроительной отрасли и расширение международных инвестиционных связей.

Мнение эксперта: национальный автобренд — необходимость

Президент общественного объединения "Общая дорога", автоэксперт Арсен Шакуов считает, что создание национального бренда — это прежде всего необходимость.

"Это не просто шаг ради демонстрации, мол, у нас есть свой автопром — это объективная потребность. Если мы выпускаем автомобили других брендов, у нас должен быть и свой собственный национальный бренд. Стране без собственного бренда невозможно заявлять, что она производит автомобили других марок. Поэтому это важно и в политическом, и в промышленном смысле. Тем более о создании национального автобренда мы говорили еще 20 лет назад. Значит, это прежде всего политически значимый шаг", — рассказал эксперт.

По его словам, на основе национального бренда можно будет сформировать собственное направление в автомобильной промышленности.

"Например, мы можем прийти к созданию казахстанского электромобиля. Уникального электромобиля. Думаю, у нас достаточно химических элементов для производства особого аккумулятора. Допустим, батареи, которая сможет работать год без подзарядки. И тогда мы сможем предложить миру совершенно новый продукт. Такие таланты могут появиться уже завтра. Поэтому начинать нужно сейчас", — отметил он.

Насколько эффективен выбор PROTON?

По словам Арсена Шакуова, малайзийский бренд Proton изначально был создан на базе платформы Mitsubishi. То есть у Малайзии нет полностью самостоятельного бренда, созданного "с нуля". Это аналогично ситуации с АвтоВАЗ или Toyota, где есть полноценная независимая база.

"Proton — это Mitsubishi. Если производство у нас будет выстроено на платформе Proton, значит, это будет технология Mitsubishi — японское качество. Мы сможем производить качественные автомобили", — пояснил эксперт.

Автоэксперт перечислил и условия, при которых автомобиль может быть успешным в коммерческом плане.

Первое — цена должна быть ниже конкурентов и доступной. Гражданам необходимо предложить специальные условия и льготные программы. Например, государственная субсидия в размере 20–50% при покупке автомобиля национального бренда. Это поможет предотвратить "зону банкротства" проекта.

"Автомобиль не должен быть дешевым только потому, что он национальный. Его стоимость должна соответствовать мировому уровню. При выходе на экспорт — важно удерживать низкую цену в первое время, чтобы завоевать доверие аудитории. Главное — качество. Если технология японская, качество несомненно", — отметил он.

Он добавил, что с Hyundai, Chevrolet или KIA конкурировать сразу будет сложно, но если используется платформа Proton, Казахстан может представить себя как производитель автомобиля "уровня Mitsubishi".

"Маркетинг тоже можно сделать привлекательным. Шутя говорю: можно даже придумать акцию "Купи национальный автомобиль — получи квартиру". Но на самом деле нужно разрабатывать реальные инструменты интереса. Главное — что это будет наш продукт. И фактор патриотизма тоже сыграет роль", — считает эксперт.

Готова ли Казахстанская промышленность?

По мнению Арсена Шакуова, Казахстан готов к производству на 110%.

"У нас есть опыт, предприятия по сборке. Пока полного цикла нет, но сборку освоили. Значит, можем производить и собственный двигатель, и комплектующие. Инфраструктура готова. Главное - есть научный потенциал для создания собственного двигателя. Это большое достижение", — отметил специалист.

По его словам, трансфер иностранных технологий - обязательный шаг.

"В Казахстан придут новые технологии, что позволит выпускать новые компоненты и производственные линии. После появления национального бренда мы сможем производить собственные запчасти: аккумуляторы, радиаторы, шины, пластик, стекло и другие компоненты. Локализация - ключевая цель", — подчеркнул он.

Есть ли экспортный потенциал?

Автоэксперт Арсен Шакуова считает, что потенциал есть.

"Особенно если это будет казахстанский бренд на базе японских технологий. Первыми рынками могут стать Россия и Центральная Азия: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Затем Индия, Палестина, Пакистан. А в будущем возможно, Европа", — говорит он.

Как должен создаваться национальный бренд?

По словам Алексея Алексеева , сегодня было бы логичнее работать с Китаем.

"Малайзия не входит ни в число лидеров мировой автоиндустрии, ни даже в число ведущих стран. Поэтому выбор, честно говоря, странный. Хотелось бы понять глубже, что это за структура стоит за малайзийской компанией", — отметил он.

Эксперт также рассказал, каким образом национальный автомобильный бренд может снизить зависимость от импорта.

"Все зависит от уровня локализации. Национальный бренд — это когда мы производим автомобиль сами. Для этого нужны автодизайнеры, инженеры, научно-исследовательский институт, профессиональная база. Специалисты должны создавать новый автомобиль с нуля: от дизайна до выбора агрегатов и двигателя. Надо сначала понять, какой автомобиль мы хотим создать", — пояснил он.

Может ли проект стать неудачным?

Автоэксперт Алексей Алексеев напомнил, что подобные попытки уже предпринимались.

"Например, проект Nomad. Он тоже не был полностью национальным: его собирали в Костанае на базе SsangYong, просто наклеив логотип Nomad. Проект провалился. Идея национального бренда своевременна, но либо нужно делать все самостоятельно, либо строить на проверенной платформе. Сейчас ни то, ни другое не ясно", — считает эксперт.

Он также подчеркнул, что государство не должно финансировать проект.

"Главная проблема - огромные затраты. Одна новая платформа обходится в несколько миллиардов долларов. Кто будет отвечать за эти деньги? Государство? Оно не должно. “Байтерек” - это государственная структура, значит, и это будут госинвестиции. Одна платформа - миллиарды. Сюда же: специалисты, строительство завода, линии сборки - и так далее. Скорее всего, проект будет реализован на базе существующего завода. Возможно, будет просто переименование или ребрендинг существующей марки. А малайзийская компания — это названия, которые временно "прикрывают" реальность. Это лишь предположение, но логически выглядит именно так. Создание автомобиля с нуля — очень сложный процесс", — отметил Алексей.

Где будем продавать автомобили?

Алексеев задается главным вопросом: "Если создадим новый бренд, куда будем его продавать?"

"Наш рынок маленький - 20 млн человек. Соседние рынки для нас закрыты. Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан - небольшие рынки, причем доставка в Туркменистан очень дорогая. В Узбекистане есть собственное производство - туда не выйдем. Россия - закрыла границы, утильсбор огромный, импорт практически отсутствует. Тогда где мы продадим новый бренд? Как уменьшить импортозависимость? У нас уже есть три автозавода, в Алматы строится четвертый. И главный вопрос: куда мы будем сбывать всю эту продукцию?" — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что импорт необходим только по тем брендам, которые не производятся в Казахстане: немецкие и японские автомобили. Они не построят заводы в Казахстане, поэтому их импорт неизбежен. А национальный бренд сможет снизить импортозависимость только в случае, если будет высок спрос.

"Решающим фактором будет цена. Если автомобиль доступный и при этом предлагается по льготным программам, спрос будет. Возможно, появятся льготные кредиты, субсидии. Экспорт нужно планировать заранее. Сейчас соседние рынки либо закрыты, либо слишком малы. Кто купит “новую модель”, которой еще никто не доверяет? Это сложный вопрос", — добавил он.

Какими должны быть первые модели?

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что нужно начать с двух главных моделей:

• недорогой городской компактный седан;

• компактный кроссовер.

Это, по его словам, самые востребованные сегменты в Казахстане.

Достаточен ли внутренний спрос?

Алексей Алекссев считает, что обновление автопарка в Казахстане остается низким.

"В стране 6 млн автомобилей, ежегодно продается 200 тысяч новых. Это очень мало. Полная емкость рынка 450 тысяч, но достичь этого сложно из-за курса доллара, подорожания комплектующих, отсутствия кредитных программ, тяжелых условий лизинга. Чем выше цена, тем ниже спрос", — отметил он.

Пока проект держится на уровне предварённых договорённостей, а ключевые параметры ещё только предстоит определить, ясно одно: создание национального автомобильного бренда станет испытанием для всей отрасли. Эксперты видят в инициативе и шанс, и серьёзные риски - от стоимости платформы до ограниченного рынка сбыта. Успех будет зависеть от цены, качества, уровня локализации и реального спроса внутри страны. Но главный вопрос остаётся открытым: станет ли этот проект стартом новой эпохи казахстанского автопрома или лишь очередной попыткой, которая так и не выйдет на дорогу?