В Казахстане продолжается активная работа по пресечению незаконного вывоза стратегически важных товаров за пределы страны. Как сообщили в Комитете государственных доходов, только за 2024 год было предотвращено более 2 тысяч попыток нелегального перемещения продукции, находящейся под временным запретом, включая нефтепродукты и металлы, передает BAQ.KZ.

С начала 2025 года уже зафиксировано 378 подобных случаев. В числе последних – февральская попытка вывоза 34 вагонов с нефтепродуктами на границе с Кыргызстаном и задержание десяти грузовиков с металлическими трубами при попытке пересечения границы с Узбекистаном в марте.

Такие меры принимаются в рамках действующего законодательства Казахстана, предусматривающего введение запретов и ограничений в качестве инструментов нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. Они направлены на защиту внутреннего рынка, безопасность страны, поддержку отечественных производителей и сохранение невосполняемых природных ресурсов.

Контроль за соблюдением этих мер осуществляют органы государственных доходов. В случае нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 15 до 50 МРП с конфискацией товаров и транспортных средств. В отдельных случаях — уголовная ответственность сроком до одного года лишения свободы.

Казахстан не единственная страна ЕАЭС, принимающая подобные меры. К примеру, Россия временно ограничила вывоз бензина, а Кыргызстан — ввоз ряда сельхозпродуктов и стройматериалов.

Комитет государственных доходов призывает участников внешнеэкономической деятельности строго соблюдать установленные запреты и ограничения при перемещении товаров через государственную границу.