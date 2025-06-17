Казахстан снова оказался в эпицентре большого геополитического разговора. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Астану – больше, чем просто дипломатический протокол. Что именно привёз с собой китайский лидер, какие договорённости готовятся к подписанию, и где проходят тонкие линии между выгодой и зависимостью. На эти вопросы в интервью корреспонденту BAQ.KZ ответил политолог, директор Центра политических исследований Айдар Амребаев.

На фоне турбулентности в мировой политике и санкционной изоляции Москвы, Китай стремительно усиливает влияние в Центральной Азии. Казахстан, сохраняя внешнеполитический баланс, делает ставку на инфраструктурное и экономическое сближение с Поднебесной. Железные дороги, логистические хабы, атомные реакторы – список тем в повестке не просто плотный, он определяет направление движения страны на десятилетия вперёд.

Геополитическая пауза в эпоху турбулентности

Мир охвачен множеством конфликтов – от Украины до Ближнего Востока, от Тайваня до Судана. В этих условиях Казахстан оказывается тем редким государством, которое вызывает у крупных держав не опасения, а интерес.

"В условиях геополитических конфликтов Казахстан выглядит островком устойчивости. Китай ценит такие государства, ведь сам отличается системной, последовательной политикой. Это мощная экономика, одна из ведущих в мире. И в нашем регионе Китай – точка устойчивого роста", – говорит политолог Айдар Амребаев.

По его словам, Китай внимательно выстраивает партнерства с теми, кто может предложить стабильность, ресурсы и логистические решения. Казахстан сегодня – именно такой партнёр.

"Активность казахстанско-китайских отношений обусловлена стремлением нашего президента найти такие точки устойчивого роста, которые помогут Казахстану устоять в условиях международной бури", - сказала Айдар Амребаев.

Политическая химия: Токаев и Си

Одним из уникальных факторов сближения становится личность Касым-Жомарта Токаева. Востоковед, бывший дипломат, свободно говорящий на китайском, он понимает устройство китайской политической системы не по книгам.

"Наш президент хорошо знает Китай как культуру и цивилизацию. Он понимает логику решений Си Цзиньпина. Это создаёт особую политическую химию – редкую даже среди союзников. Когда Си Цзиньпин посещает разного рода мероприятия в Центральной Азии, то Касым-Жомарт Токаев всегда сидит рядом с ним, и, в общем-то, время от времени комментирует какие-то пассажи, какие-то мнения, какие-то суждения. И в какой-то степени можно сказать, что он является ретранслятором тех идей, которые имеют место быть в нашем регионе Центральной Азии и в Евразии в целом. Этим обусловлено, что китайский лидер с особым таким вниманием и уважением относится, в первую очередь, конечно, к нашему лидеру, ну и Казахстану в целом, как к близкому, соседнему государству, обладающему значительным потенциалом, полезным для китайской экономики", – считает Амребаев.

Кстати, то, что китайский лидер выбрал Астану в первые дни после своего дня рождения, эксперты тоже считают символичным: в китайской дипломатии детали – не мелочь, а часть большого смысла.

Инфраструктура, рынки, ресурсы

На столе переговоров – транспортные маршруты, расширение Транскаспийского коридора, инвестиции в логистику и промышленность, а также энергетика. Китай всё чаще предлагает Казахстану не только деньги, но и технологии.

"Китай – мечта для любого бизнеса. Емкий рынок рядом, низкие транспортные издержки. Фактически любой товар, какой вы туда не привезёте, уходит влёт. Это огромная возможность, если мы правильно выстроим экономику", – говорит эксперт.

Китай как поставщик технологий

Если раньше Китай воспринимался как мировой цех дешёвой продукции, сегодня это страна, создающая высокие технологии – от искусственного интеллекта до атомных станций.

"Для нас, с точки зрения соотношения цены и качества, Китай – вполне приемлемый партнёр. Платформа DeepSeek ничем не уступает ChatGPT. А по строительству АЭС Китай предложил самую низкую цену. Это вполне конкурентоспособное предложение", – подчеркивает Амребаев.

Страх перед гигантом

Казахстанцы часто тревожно реагируют на расширение китайского влияния. Причина понятна: рядом с нами гигант с населением в десятки раз больше и экономикой, сравнимой с американской. Но насколько обоснованы эти опасения?

"Это естественно. Представьте себе маленького ребенка, и рядом с ним огромного подростка, большого роста. Вот у нас тоже самое. В принципе, мы страна, хоть и с большой территорией, но незначительным населением. У нас 20 миллионов, в одном только Пекине 21 миллион, в Чунцине, например, 31 миллион. Ну, то есть, в принципе, масштабы совершенно различаются. И в целом экономическая динамика, роль в мировой экономике тоже разная. Поэтому, конечно, есть определенный страх, что мы будем сотрудничать с таким огромным гигантом рядом с нами. Но это преодолимо, когда ты начинаешь узнавать, как на самом деле ведет свою политику Китай. Что делает, какие решения принимает", – рассказывает политолог.

Он подчёркивает: Китай не развязывает военных конфликтов, а ведет свою экономическую политику в рамках своих национальных интересов. И именно поэтому важно иметь чёткую стратегию в отношениях с Пекином.

"В Казахстане мы должны руководствоваться не какими-то страхами, фобиями, опасениями, а исходить из своих исключительных национальных интересов. У нас есть интерес стать высокотехнологичной державой? Да, есть. Значит, кто может эти технологии нам предоставить? Запад может предоставить? Нет. Если он предоставляет, то по баснословным ценам. Для нас, с точки зрения, например, соотношения цены и качества, Китай вполне приемлемый партнер", - подчеркнул политолог.

Чего ждёт Астана

Ожидания от визита – прагматичные. В первую очередь, устойчивость на фоне мировой турбулентности и расширение экономических возможностей.