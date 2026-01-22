Казахстан на пути к легальному трудоустройству в Южной Корее
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провел переговоры с делегацией Республики Корея, прибывшей в Казахстан для проведения второго этапа процедуры отбора по включению страны в систему Employment Permit System (EPS), передает BAQ.KZ.
В состав делегации вошли представители министерств занятости и труда, иностранных дел, юстиции Республики Корея, а также Корейской службы развития человеческих ресурсов.
В ходе переговоров стороны обсудили практические аспекты организации второго этапа отбора, а также дальнейшие шаги по продвижению Казахстана в рамках системы EPS.
Аскарбек Ертаев подчеркнул значимость этапа как ключевого элемента оценки готовности Казахстана к соблюдению требований и процедур EPS, отметив заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в сфере организованного трудоустройства.
Визит реализуется в рамках договоренностей между уполномоченными органами двух стран и направлен на продолжение совместной работы по развитию механизмов легального трудоустройства казахстанских граждан в Южной Корее.
Результаты второго этапа отбора будут учтены при дальнейшем рассмотрении вопроса о включении Казахстана в систему EPS, что расширит возможности легального трудоустройства граждан РК в Южной Корее.
