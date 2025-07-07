Участники Саммита акцентировали внимание на необходимость укрепления мультилатерализма, обеспечения справедливого мирового порядка и устойчивого развития. Ключевые посылы сводились к необходимости расширения представленности стран Глобального Юга в глобальном управлении, передает BAQ.KZ.

Была выражена обеспокоенность по поводу интенсификации вооружённых конфликтов, усиления протекционизма в международной торговле и нарастания геополитических разногласий.

В своем выступлении глава МИД РК отметил приверженность Казахстана к укреплению справедливого, инклюзивного и устойчивого порядка на основе принципов Устава ООН и международного права.

"Астана реализует сбалансированную и многовекторную внешнюю политику, сооружая мосты, а не стены, и развивает партнерские отношения со всеми странами", – заявил М.Нуртлеу.

Глава казахской делегации выразил поддержку усилению роли Средних держав Азии, Африки и Латинской Америки в глобальном процессе принятия решений. В данном контексте внимание участников Саммита было привлечено к ряду инициатив нашей страны на международной арене, в том числе созданию Регионального центра по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана в Алматы и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Кроме того, министр подчеркнул заинтересованность Казахстана всесторонне расширять экономические связи со странами БРИКС, а также развивать цифровые технологии, отдельно отметив успехи Казахстана в этой области.