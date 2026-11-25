Искусственный интеллект помогает спасать людей, оспорить исполнительную надпись нотариуса можно онлайн, а через дно Каспийского моря проложили интернет-кабель длиной 380 километров. В 2026 году Казахстан продолжил внедрять цифровые технологии в образование, государственное управление и повседневную жизнь граждан. BAQ.KZ собрал наиболее заметные изменения в сфере цифровизации, безопасности и защиты прав казахстанцев.

Искусственный интеллект выходит за пределы IT

В 2026 году Казахстан расширил сотрудничество с крупнейшими технологическими компаниями мира. Среди них – OpenAI, Microsoft, NVIDIA, SpaceX, Amazon, Meta, Huawei и Telegram.

В Экибастузе началось строительство Долины центров обработки данных. Одновременно страна развивает инфраструктуру связи, которая необходима для работы современных цифровых сервисов.

15 октября президенты Казахстана и Азербайджана дали старт работе первой подводной волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Протяженность кабеля составляет 380 километров, а его проектная пропускная способность превышает 400 Тбит/с.

За последние три года в телекоммуникационную отрасль Казахстана инвестировали более 1 трлн тенге. За это время средняя скорость мобильного интернета выросла на 75%, а объем интернет-трафика – на 67%.

Меняются и подходы к образованию. Более 200 тыс. казахстанских педагогов получили доступ к ChatGPT Edu – специальной версии искусственного интеллекта для образовательных организаций.

С 1 сентября в малокомплектных школах запустили пилотный проект по внедрению ИИ. А первый специализированный университет искусственного интеллекта в регионе – Qazaq AI Research University – принял своих первых студентов.

Осваивают новые технологии и руководители предприятий. В образовательной программе AI Leaders, организованной совместно со Stanford HAI и OpenAI Academy, приняли участие более 800 человек из свыше 150 организаций. Они разработали более 100 стратегий внедрения ИИ в бизнесе и государственных ведомствах.

Когда технологии спасают жизни

Искусственный интеллект в Казахстане уже используется не только для работы с текстами и данными, но и для поиска пропавших людей и реагирования на чрезвычайные ситуации.

С начала 2026 года экстренные службы совершили около 82 тыс. выездов. Спасатели помогли тысячам казахстанцев:

более 8,8 тыс. человек спасены ;

свыше 10,3 тыс. граждан эвакуированы ;

более 3,2 тыс. пострадавших получили медицинскую помощь ;

376 человек спасены на водоемах, среди них 125 несовершеннолетних.

В распоряжении МЧС находятся 242 беспилотника, из которых 187 оснащены функциями искусственного интеллекта. В этом году дроны задействовали примерно в пяти тысячах операций. При их участии удалось спасти 28 человек.

За безопасностью лесов следят 114 камер раннего обнаружения пожаров, установленных в восьми регионах. Изображения с них поступают непосредственно в ситуационный центр МЧС.

Продолжают укреплять безопасность и в сельской местности. С 2025 года по программе «Ауыл құтқарушылары» создали 292 пожарных поста, которые обслуживают более 900 населенных пунктов.

В 2026 году в стране построили 17 пожарных депо и восемь спасательных станций.

Мошенники уходят в интернет – полиция усиливает цифровой контроль

Интернет стал не только пространством новых возможностей, но и инструментом преступников. Подменные телефонные номера, мошеннические сайты и незаконная торговля через мессенджеры требуют новых методов борьбы.

По данным МВД, заблокировано 34 369 противоправных интернет-ресурсов. С начала года полиция изъяла более 13,2 тыс. SIM-карт, использовавшихся для мошенничества, и пять SIM-боксов.

Совместно с операторами связи блокируются международные звонки с подменных номеров, а банки взаимодействуют с правоохранительными органами через Антифрод-центр. С начала работы системы в ней зарегистрировано более 227 тыс. инцидентов.

Отдельное направление – борьба с распространением наркотиков через интернет.

За десять месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали более 6,5 тыс. наркоправонарушений, ликвидировали 23 нарколаборатории и пресекли деятельность 14 преступных групп.

Из незаконного оборота изъяли 32,1 тонны наркотических средств.

Защита своих прав без лишних походов по инстанциям

Цифровизация постепенно меняет и отношения граждан с судебными исполнителями, нотариусами и государственными органами.

В рамках проекта «Цифровой судебный исполнитель» обработано более 2,5 млн исполнительных производств на общую сумму свыше 55 млрд тенге. По данным Министерства юстиции, экономия граждан благодаря проекту превысила 4,2 млрд тенге.

С марта 2025 года казахстанцы подали около 700 тыс. онлайн-возражений на исполнительные надписи нотариусов.

Внедряются дополнительные механизмы уведомления должников, единый цифровой архив нотариальных документов и биометрическая идентификация нотариусов.

Стало проще и зарегистрировать собственный товарный знак. Благодаря ускоренной процедуре срок регистрации сократился с семи до трех месяцев.

Развивается цифровой правовой консультант «Әділет», который должен помогать гражданам ориентироваться в законодательстве и получать необходимую правовую информацию.

Изменения коснулись и местных представительных органов. В июле 2026 года расширили полномочия маслихатов, а срок ответа на депутатский запрос сократили вдвое – с 30 до 15 дней.

Мир становится ближе

Еще одним заметным изменением для казахстанцев стало расширение возможностей для зарубежных поездок.

С 9 июля 2026 года граждане Казахстана могут посещать Индонезию без визы на срок до 30 дней.

В течение года Казахстан также заключил соглашения об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований с Камбоджей, Бенином и Непалом.

Вместе с тем международная обстановка потребовала от дипломатических служб работы по эвакуации казахстанцев и членов их семей из семи стран Ближнего Востока, воздушное пространство которых было закрыто.