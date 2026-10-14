Казахстан набирает промышленные обороты: 1 226 инвестпроектов и более 100 тысяч новых рабочих мест

С 2019 по 2026 год в Казахстане запустили 1 226 инвестиционных проектов на 8,7 трлн теңге. Новые предприятия дали стране 106,8 тысячи постоянных рабочих мест. Инвестиции продолжают расти и в этом году, за восемь месяцев они увеличились на 17%. Такие данные приводит аналитический портал Ranking.kz.

В реальном выражении, то есть с учетом изменения цен, инвестиции в основной капитал за январь–август 2026 года выросли на 8,1%.

Высокая инвестиционная активность держится уже несколько лет, если не считать пандемийный 2020 год. В 2025 году вложения в основной капитал выросли на 16,7%, и большой вклад в этот рост внесла промышленность.

«Инфографика: Ranking.kz»

Промышленность тянет инвестиции

За январь–август 2026 года на промышленность пришлось чуть больше 40% всех вложений в основной капитал.

Больше всего вложили в обрабатывающую промышленность, 1,9 трлн теңге, или 14,1% всех инвестиций. На горнодобывающую промышленность пришлось 1,87 трлн теңге, или 13,9%. В снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вложили 1,3 трлн теңге, это 9,7%. Водоснабжение, сбор, обработка и утилизация отходов получили 388,2 млрд теңге, или 2,9%.

Быстрее всего растут вложения в обрабатывающую промышленность и энергетику. В обрабатывающей промышленности реальный рост инвестиций составил 39,9%, это намного выше среднего по стране. Инвестиции в энергоснабжение выросли на 49,3%.

Больше тысячи новых производств

Основная часть новых проектов пришлась на обрабатывающую промышленность. Здесь запустили 1 072 проекта, привлекли больше 6,1 трлн теңге и создали 92,8 тысячи рабочих мест.

Больше всего проектов в пищевой промышленности, их 265. На производство стройматериалов пришлось 242 проекта, на машиностроение 187, на химическую промышленность 57.

Среди главных проектов расширение выпуска автомобилей и автокомпонентов, полипропилена, шин, стекла, ферросплавов, бытовой техники и стройматериалов.

От трансформаторов до тракторов

Новые заводы появились по всей стране. В Шымкенте начали выпускать силовые трансформаторы Asia Trafo, в Костанайской области тракторы «Кировец». В Карагандинской области заработало производство автобусов, карьерной и дорожно-строительной техники QazTehna, а в Кызылординской завод листового стекла Orda Glass Ltd.

В Атырауской области работает производство полипропилена Kazakhstan Petrochemical Industries Inc., в Карагандинской области выпускают автомобильные шины TengriTyresKZ.

Росли и металлургические и перерабатывающие мощности. В стране запускали ферросплавные производства, переработку золотосодержащей руды, выпуск спецкокса, чугунного литья, серной кислоты, насосно-компрессорных труб и насосных штанг.

Свои автомобили

Отдельное направление это автопром. В 2025 году в Алматы заработал завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, где собирают автомобили Chery, Changan и Haval. На нем создали 3,6 тысячи рабочих мест. В Костанайской области запустили производство KIA Qazaqstan, это еще 1,5 тысячи рабочих мест.

Заводы во всех регионах

Больше всего проектов реализовали в Шымкенте, их 130. Дальше идут Астана с 91 проектом, Акмолинская и Алматинская области по 81, Жамбылская область с 76 и Алматы с 71 проектом.

В 2019 году в стране запустили 81 проект, а в 2025-м уже 190. Тогда же создали больше всего рабочих мест за весь период, 22 531.

На этот год запланировано 200 промышленных проектов примерно на 1,7 трлн теңге, они должны дать около 17,3 тысячи рабочих мест. На отчетную дату уже запущены 100 проектов и созданы 7 029 рабочих мест.

«Инфографика: Ranking.kz»

Крупные проекты «Самрук-Қазына»

Заметную роль в крупных проектах играет фонд «Самрук-Қазына». За семь лет он реализовал около 70 крупных инвестиционных проектов. С 2019 по 2025 год на развитие энергетики, нефтегазовой и газохимической отраслей, транспорта, связи и водной инфраструктуры направили около 27 трлн теңге. Эти проекты дали около 9 тысяч постоянных рабочих мест.

Среди них проект на Тенгизе стоимостью около 45 млрд долларов, который в 2025 году позволил увеличить добычу примерно на 12 млн тонн в год, до 39 млн тонн. С 2022 года в Атырауской области работает завод полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, а в 2024 году начали строить завод полиэтилена на 1,25 млн тонн.

В энергетике восстановили энергоблок №1 Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт и модернизировали Шардаринскую ГЭС. На железной дороге построили 1 252 км новых линий, в том числе «Жезказган – Бейнеу» и «Аркалык – Шубарколь». В Мангистауской области расширили водовод «Астрахань – Мангышлак» до 170 тысяч кубометров в сутки и построили опреснительный завод в Кендерли на 50 тысяч кубометров воды в сутки.

«Инфографика: Ranking.kz»

Новые производства создают рабочие места, расширяют выбор отечественной продукции, тянут за собой смежные отрасли и укрепляют экономику регионов.