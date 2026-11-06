Казахстан начал чемпионат Азии по хоккею с победы
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Первый шаг сделан, но впереди — еще два серьезных соперника. Мужская сборная Казахстана по хоккею с победы стартовала на чемпионате Азии в Южной Корее, одолев японскую команду в напряженном матче.
Встреча, прошедшая в городе Чонджу, завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанских хоккеистов.
Японцы заставили нашу сборную побороться за результат, однако Казахстан сумел довести матч до победы и заработать первые очки на турнире.
Теперь команде предстоит проверить свои силы в противостоянии с Китаем. Матч состоится 7 ноября. А уже на следующий день казахстанцы встретятся с хозяевами чемпионата — сборной Южной Кореи.
Таким образом, после удачного старта сборную ждут еще два матча, которые определят итог ее выступления на континентальном первенстве.
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