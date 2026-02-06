Казахстан начал маркировать все моторные масла
Министерство энергетики Казахстана сообщает, что с 1 февраля 2026 года на территории страны стартовала обязательная маркировка всех моторных масел, произведённых с этой даты, передает BAQ.KZ.
Система маркировки позволяет прослеживать каждую единицу продукции на всех этапах оборота – от производства или импорта до продажи конечному потребителю. На каждую упаковку наносится уникальный двумерный штрихкод Data Matrix, содержащий информацию о товаре, производителе, дате выпуска и статусе продукции, что обеспечивает подлинность и легальность масла.
Все участники рынка должны зарегистрироваться в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) на портале tanba.markirovka.kz.
Внедрение цифровой маркировки направлено на борьбу с контрафактной продукцией, защиту потребителей и обеспечение прозрачности рынка.
