Впервые девять казахстанских предприятий были включены в непищевой реестр Китайской Народной Республики, что открыло новые возможности для экспорта продукции животного происхождения на китайский рынок, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора (КВКН), этот результат стал возможен благодаря подписанному в ноябре 2024 года протоколу по шкурам крупного рогатого скота между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР.

Сейчас стороны согласовывают форму ветеринарного сертификата, необходимого для начала полноценных экспортных поставок.

В реестр вошли семь казахстанских компаний, которые будут заниматься заготовкой, переработкой и экспортом шкур КРС, и две компании, специализирующиеся на производстве и экспорте цисты артемий.

В КВКН подчеркнули, что это важный шаг по расширению экспортного потенциала и продвижению отечественной продукции на внешние рынки. Ведомство продолжит работу по включению новых предприятий в китайский реестр и увеличению номенклатуры экспортируемой продукции животноводства.