Казахстан начал предсказывать преступления с помощью ИИ
Страна переходит от реагирования на преступления к их предупреждению благодаря технологиям искусственного интеллекта.
Казахстан внедряет технологии искусственный интеллект для прогнозирования преступлений и формирования новой модели обеспечения правопорядка, передает BAQ.kz.
Казахстан представил международному сообществу аналитический обзор, посвящённый цифровой трансформации правоохранительной системы и внедрению искусственного интеллекта.
Документ впервые системно отражает переход от классической цифровизации к проактивной модели, основанной на анализе больших данных.
«Речь идет не просто о цифровизации процессов. Казахстан формирует принципиально новую архитектуру безопасности - систему раннего выявления и прогнозирования преступных угроз», - отмечается в обзоре.
Новая модель предполагает отказ от традиционного подхода, при котором правоохранительные органы реагируют на уже совершенные преступления.
«Фактически закрепляется переход к новой парадигме: от реагирования на преступления - к их предупреждению», - подчеркивается в исследовании.
Власти рассматривают внедрение технологий как часть масштабной государственной стратегии. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев объявил курс на развитие цифровизации и искусственного интеллекта.
Разработанные решения уже представлены на международном уровне. В частности, в Вене на площадке Комиссии ООН по наркотическим средствам были продемонстрированы цифровые инструменты по борьбе с наркопреступностью.
«Представленные подходы вызвали практический интерес со стороны зарубежных организаций и профильных ведомств», - сообщили представители правоохранительных органов.
Одним из примеров работы новых технологий стало выявление угроз, связанных с использованием так называемых SMS-бластеров - устройств для массовой рассылки сообщений, применяемых мошенниками.
Как отмечается, подобные инструменты ранее фиксировались в Великобритании, Новой Зеландии и Таиланде, а в Казахстане такое оборудование уже выявлено и изъято.
В целом, внедрение ИИ позволяет не только выявлять преступления, но и прогнозировать риски, что должно повысить уровень общественной безопасности.
Эксперты отмечают, что Казахстан постепенно формирует имидж страны, внедряющей передовые цифровые решения в сфере правопорядка и безопасности.
