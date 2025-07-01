В 2025 году на строительство и реконструкцию систем водоотведения в регионах Казахстана выделено 25 млрд тенге. Об этом сообщил на заседании Правительства министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, финансирование направлено на модернизацию устаревших канализационно-очистных сооружений (КОС), большинство из которых были построены еще в 1950–1960-х годах и сегодня работают неэффективно. По данным ведомства, износ оборудования на таких объектах в среднем достигает 65 процентов.

"В целях улучшения экологической ситуации в регионах на строительство и реконструкцию систем водоотведения из республиканского бюджета выделено 25 млрд тенге, в том числе на КОС города Кызылорда – 720 млн тенге и Ленгер – 1 млрд тенге", - сказал министр.

Он также отметил, что, кроме того, в Актау, Атырау, Каркаралинске и Каражале реализуются четыре проекта по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений.