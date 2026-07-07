В ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана ожидается сильная и местами аномальная жара. По данным синоптиков, температура воздуха в отдельных районах достигнет +45 градусов, передает BAQ.KZ.

С 8 по 12 июля сильная жара прогнозируется в Атырауской области, где воздух прогреется до +39 градусов, а в Мангистауской области – до +42 градусов.

В Актюбинской области жаркая погода ожидается с 8 по 11 июля, а в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях температура днем составит от +30 до +38 градусов.

В области Ұлытау с 8 по 12 июля также прогнозируется жара до +38 градусов, а на юге региона уже с 8 июля столбики термометров могут подняться до +41 градуса.

Наиболее высокие температуры ожидаются на юге страны. В Кызылординской области с 8 по 13 июля воздух прогреется до +40 градусов, а с 9 июля на юге области ожидается до +45 градусов.

В Туркестанской области с 8 по 13 июля синоптики прогнозируют +37...+42 градуса. В Жамбылской области жара составит +34...+39 градусов, а с 10 июля в южных и центральных районах усилится до +40...+43 градусов.

В Алматинской области и области Жетысу с 8 по 13 июля ожидается +30...+38 градусов, а с 10 июля в центральных районах температура повысится до +40...+42 градусов.

В связи с продолжительной жаркой погодой на большей части страны прогнозируется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, ограничить пребывание на солнце в дневные часы и не допускать разведения открытого огня.