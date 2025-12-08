Мороз до -35°С придёт на север и восток Казахстана
Сегодня, 12:52
83Фото: pixabay.com
После тёплой осени Казахстан готовится к резкому приходу зимы. Уже 9 декабря на северо-западные и северные регионы страны стремительно ворвётся северный антициклон, передает BAQ.KZ.
Холодные воздушные массы принесут прекращение осадков и резкое понижение температуры.
В северных регионах ночью столбики термометров опустятся до -22…-30 °С, на востоке — до -27…-35 °С, на юге и юго-востоке — до -10…-20 °С.
Метеорологи предупреждают жителей о необходимости теплее одеваться и быть внимательными на дорогах.
