После тёплой осени Казахстан готовится к резкому приходу зимы. Уже 9 декабря на северо-западные и северные регионы страны стремительно ворвётся северный антициклон, передает BAQ.KZ.

Холодные воздушные массы принесут прекращение осадков и резкое понижение температуры.

В северных регионах ночью столбики термометров опустятся до -22…-30 °С, на востоке — до -27…-35 °С, на юге и юго-востоке — до -10…-20 °С.

Метеорологи предупреждают жителей о необходимости теплее одеваться и быть внимательными на дорогах.