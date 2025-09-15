Казахстан накроет циклон: ливни, грозы и первые заморозки
Осень заявила о себе.
Сегодня, 12:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
103
В ближайшие дни почти по всей территории Казахстана установится неустойчивая погода — страну накроет южный циклон, передает BAQ.KZ.
Ожидаются дожди с грозами, а на юго-востоке с 16 по 18 сентября пройдут сильные ливни. Только на западе сохранится сухая и тёплая погода.
Синоптики предупреждают об усилении ветра по республике. В северных и северо-западных регионах в ночные и утренние часы возможны туманы и заморозки на поверхности почвы.
Температура воздуха будет колебаться в широких пределах: от +1…+6 градусов ночью в северных и восточных регионах до +28 тепла днём на западе страны. На юге и юго-востоке ночью ожидается до +18, днём — около +25 градусов.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Назым Кызайбай вышла в финал чемпионата мира по боксу
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея