В ближайшие дни почти по всей территории Казахстана установится неустойчивая погода — страну накроет южный циклон, передает BAQ.KZ.

Ожидаются дожди с грозами, а на юго-востоке с 16 по 18 сентября пройдут сильные ливни. Только на западе сохранится сухая и тёплая погода.

Синоптики предупреждают об усилении ветра по республике. В северных и северо-западных регионах в ночные и утренние часы возможны туманы и заморозки на поверхности почвы.

Температура воздуха будет колебаться в широких пределах: от +1…+6 градусов ночью в северных и восточных регионах до +28 тепла днём на западе страны. На юге и юго-востоке ночью ожидается до +18, днём — около +25 градусов.