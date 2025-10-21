Ночью и утром 21 октября густой туман опустится на большую часть Казахстана, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Казгидромет". На западе страны ожидаются дожди, местами сильные. В Астане и на севере — сухо и прохладно: ночью столбики термометров опустятся до -7 °C, днём воздух прогреется до +12 °C. В Алматы и на юге — солнечно и по-осеннему тепло: до +19 °C днём. В Шымкенте и Туркестане — без осадков, температура поднимется до +24 °C.

На западе страны погоду испортят осадки: в Актау и Уральске пройдут дожди, ветер усилится до 14 м/с. В Атырау местами возможны порывы до 18 м/с. В центральных и восточных регионах осадков не ожидается. В Караганде и Семее — от -4 °C ночью до +10 °C днём, в Усть-Каменогорске — до +12 °C. Метеорологи предупреждают: из-за тумана видимость на дорогах будет ограничена, водителям советуют соблюдать осторожность и держать дистанцию.