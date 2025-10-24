После нескольких ясных и сухих дней погода в Казахстане начнет меняться, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Уже в выходные на территорию страны начнут смещаться атмосферные фронты, которые принесут осадки и ветер.

На большей части республики пройдут дожди, а местами ночью возможен переход дождя в снег. Синоптики также предупреждают о порывистом ветре и туманах в ночные и утренние часы, которые могут ухудшать видимость на дорогах.

Заметного похолодания пока не ожидается. Однако в северных областях страны прогнозируется кратковременное понижение температуры — ночью до 3–8 градусов мороза, а днем до 3–8 градусов тепла.