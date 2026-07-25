Казахстан накроют грозы, ливни и экстремальная жара: погода на выходных

Синоптики прогнозируют грозы, град, сильные ливни, шквалистый ветер, пыльные бури и экстремальную жару до +43 градусов. Во многих областях также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Астане ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем возможен град и усиление ветра до 15–20 м/с. В Алматы прогнозируют дождь с грозой, а в горных районах Иле-Алатау возможны сильные порывы ветра. В Шымкенте синоптики предупреждают об усилении северо-восточного ветра до 15–20 м/с.

Наиболее сложная погодная обстановка ожидается на востоке страны. В Восточно-Казахстанской области и области Абай прогнозируются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер, а в горных районах ВКО - очень сильные дожди. Экстремальная жара сохранится в западных и центральных регионах. В Атырауской области температура воздуха достигнет +43 градусов, в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях - до +42 градусов, в Мангистауской области - до +42 градусов, в области Улытау - до +39 градусов.

Пыльные бури прогнозируются в Кызылординской и Мангистауской областях. Практически во всех регионах страны сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность, а в Алматы, Конаеве, Талдыкоргане, Таразе, Кызылорде и ряде других городов объявлен наивысший уровень пожарной опасности.