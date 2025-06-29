30 июня, в понедельник, Казахстан окажется во власти непогоды и экстремальной жары, передает BAQ.KZ. Сразу в нескольких регионах страны синоптики прогнозируют грозы, шквалы, град и чрезвычайную пожарную опасность. В некоторых областях возможны ливни и пыльные бури, в других - жара и сухой ветер, повышающие риск возгораний.

На западе, в Мангистауской области, грозы ожидаются уже в ночь с воскресенья, а в Актау сохраняется высокая пожароопасность - туристов и жителей просят отказаться от поездок за город. Алматинская область и сам Алматы также в зоне риска: в горах - грозы и сильный ветер, в предгорьях — угроза пожаров, а пикники и мангалы временно под запретом.

Циклон затронет север и восток страны. В Павлодаре и Кокшетау ожидаются грозы с градом, сильный ветер и утренний туман, затрудняющий видимость. Астану накроет гроза прямо в черте города, горожанам советуют быть осторожными на дорогах. Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области столкнутся с сильным ветром, ливнями и градом, в Петропавловске - дождливо и туманно.

На юге ситуация не менее тревожная: в Туркестане, Шымкенте, Жамбыле и Актобе - шквальный ветер и экстремальная жара, угрожающая вспышками природных пожаров. В некоторых регионах ветер может достигать 28 метров в секунду. В Кызылординской области гроз не ожидается, но зной и сухость воздуха создают опасную ситуацию на всей территории.

Жителям страны рекомендуют соблюдать меры предосторожности, избегать открытого огня, ограничить поездки и по возможности оставаться дома.