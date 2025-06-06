На 6 июня в 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет". Страну ожидает настоящий метеоудар - от сильнейшей жары до града, шквалов и пыльных бурь.

В Алматинской области днём ожидается до 38 градусов жары, в горах - грозы. На большей части территории сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве также прогнозируют +35°C.

Западно-Казахстанская область попадёт под удар стихии: ожидаются грозы, ливни, град и шквалы, ветер усилится до 20 м/с. В Уральске — аналогичная картина.

Павлодарская, Актюбинская, Северо-Казахстанская и Улытауская области - под угрозой сильных гроз и градов. Пожароопасность остаётся высокой, местами - чрезвычайной. В Жезказгане - до +38°C, в Петропавловске - шквальный ветер до 20 м/с.

В Туркестанской области жара и грозы дополнятся пыльной бурей. Ветер до 23 м/с, в Туркестане и Шымкенте - чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская, Карагандинская, Акмолинская, Мангистауская, Абайская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская и Костанайская области также окажутся под воздействием неблагоприятных погодных условий: грозы, пыльные бури, град, жара до 42 градусов, сильные порывы ветра.

МЧС и синоптики призывают граждан быть осторожными, не находиться на открытом солнце в дневные часы и воздержаться от разжигания костров и других действий, способных привести к возгораниям. Пожароопасность в большинстве регионов остаётся очень высокой.