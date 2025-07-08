С 8 июля синоптики Казгидромета предупреждают о резком ухудшении погоды на большей части территории Казахстана, передает BAQ.KZ. Страну пересекают активные атмосферные фронты, которые принесут с собой ливни, грозы, шквальные ветры и даже град. Особенно неблагоприятной обстановка станет в течение 9-10 июля.

Под прицелом - северные, северо-западные, южные и юго-восточные регионы страны. В эти дни там ожидаются проливные дожди и грозовая активность. При этом запад Казахстана останется в зоне спокойной и сухой погоды благодаря влиянию северо-западного антициклона. Однако даже там метеорологи фиксируют усиление ветра.

Контрасты температуры в стране в ближайшие дни будут разительными. В то время как на западе и юго-западе продолжит держаться настоящая жара - до +41°C, на севере в ночные часы температура может опускаться до +7°C, а днём не поднимется выше +27°C. Северо-запад ожидает более умеренное тепло - +35…+38°C, а в южных и юго-восточных регионах начнётся постепенное понижение температуры.

На севере страны в ночное и утреннее время возможны туманы, создающие дополнительную опасность на дорогах. По всей республике усилится ветер, что повышает риски во время перемещения и пребывания на открытом воздухе.

Службы экстренного реагирования и метеорологи настоятельно рекомендуют жителям быть предельно внимательными: по возможности отказаться от дальних поездок, избегать нахождения на улице во время шторма, и следить за предупреждениями через официальные каналы связи. Погода в ближайшие дни будет испытывать казахстанцев на прочность - безопасность должна быть в приоритете.