Снегопады, метели, туманы и резкие перепады температуры ожидаются в Казахстане в первые дни Нового года. По данным Казгидромет, в северных и центральных регионах усилится ветер и ухудшится видимость, на юге и западе страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололёд, передает BAQ.kz.

В Астане 1 января ожидается переменная облачность, временами небольшой снег и поземок. Ветер юго-западный 9–14 м/с, днём порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит −12…−14°, днём −5…−7°. В ночь на 2 января прогнозируются снег, метель, гололёд и туман, температура −4…−6°.

В Алматы 1 января осадков не ожидается, временами возможен туман и гололедица на дорогах. Ветер западный 2–7 м/с. Температура ночью −1…−3°, днём +1…+3°. В ночь на 2 января сохранится переменная облачность без осадков, температура понизится до −5…−7°.

В Петропавловске, Кокшетау, Костанае, Павлодаре и Караганде 1 января прогнозируются снег и метели при порывистом ветре до 15–20 м/с, местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью составит −10…−14°, днём −2…−7°. В ночь на 2 января метели сохранятся, ожидается дальнейшее понижение температуры.

В Семее и Усть-Каменогорске ожидается облачная погода, временами снег и метель. Температура воздуха ночью −4…−8°, днём −1…+1°. В ночь на 2 января местами пройдёт снег, температура −0…−5°.

На западе страны — в Актау, Атырау, Актобе и Уральске — прогнозируются осадки в виде дождя и снега, местами гололёд и туман. Температура воздуха будет колебаться от −6° ночью до +8° днём, ветер усилится до 15–20 м/с.

В южных регионах — Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане и Кызылорде — 1 января ожидается преимущественно облачная погода, местами туман. В отдельных районах возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит −1…−9°, днём −2…+5°. В ночь на 2 января существенных осадков не ожидается, однако сохранится риск гололёда.

По данным синоптиков, метеорологические условия в большинстве городов будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ, в связи с чем ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха.