Штормовое предупреждение объявлено сразу в нескольких регионах Казахстана на 2 февраля, сообщает BAQ.kz.

По данным синоптиков, в понедельник страну накроет комплекс неблагоприятных погодных явлений, которые могут существенно осложнить дорожную обстановку и повседневную жизнь.

Гололед ожидается в Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях, а также в области Улытау. В этих регионах повышается риск травматизма и аварий на автодорогах.

Снег и метель прогнозируются в Павлодарской, Акмолинской и Жамбылской областях. Местами синоптики предупреждают о низовой метели, при которой резко ухудшается видимость на трассах.

Туманы охватят сразу обширную территорию страны. Неблагоприятные условия ожидаются в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской, Костанайской областях, а также в регионах Улытау и Туркестан.

Дополнительную опасность создаст порывистый ветер. В Павлодарской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях скорость ветра местами будет достигать 15–20 метров в секунду.

Особенно сложная обстановка ожидается в отдельных районах Жамбылской и Туркестанской областей, а также в Жетысу, где неблагоприятные метеоявления будут сочетаться между собой. Это может привести к значительному ухудшению видимости, заносам на дорогах и перебоям в движении транспорта. Жителям и водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности.